Ultime Notizie Roma del 12-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Roberta fresca la procura di Locri ha emesso un avviso di conclusione delle indagini a carico di Mimmo lucano si tratta di un’altra indagine sul sindaco sospeso di Riace 61 anni al quale vengono contestati reati di truffa e falso ideologico relazione alla gestione dei migranti nel centro della Locride materia per la quale lo stesso Lugano Fu arrestato nel ottobre 2018 con Lugano nel procedimento per il quale è stato emesso l’avviso sono indagate altre 9 persone se la città è pronta per la formula E direi di sì domani vedremo di nuovo questi bolidi silenziosi e puliti sfrecciare nelle strade della capitale il modo migliore con cui possiamo vedere che la mobilità elettrica non è quella del futuro ma è già del presente così la sindaca di Roma Virginia raggi a margine della Smart Cities forumvicepremier Luigi Di Maio è andato nel quartiere EUR e sta facendo un giro della zona dove domani si terrà la gara il mio obiettivo da quando ho iniziato a occuparmi con le mie foto di immigrazione sicurezza delle frontiere è stato quello di fare luce su una tematica che viene spesso raccontata solo attraverso le statistiche Sono molto orgoglioso di vedere che questo lavoro sta avendo un impatto non pubblico globale l’ho detto il fotoreporter John muore vincitore del premio della World Press Photo fondation per la foto dell’anno con i suoi scatto della bambina honduregna che piange mentre tua madre è detenuta dal Border Patrol degli Stati Uniti con 36 sei già il primo partito israeliano è il nuovo Aspetto che esce dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del voto del 9 Aprile da parte del comitato centrale elettorale dopo le verifiche finali il passaggio di un seggio aliquod che così scavalca blu bianco difermo a 35 deputati avviene a spese del partito religioso Toro unita che scende da 8 a 6 capitati vertice della cosca di ndrangheta dei Mancuso considera più influenti della criminalità organizzata calabrese sono quattro gli arresti eseguiti dalla polizia di stato di Vibo Valentia nell’ambito dell’operazione denominata errore fatale ed è tutto Grazie per l’attenzione dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa