Ultime Notizie Roma del 12-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno cronaca in apertura un uomo di 46 anni Enzo anghinelli questo è il nome è stato ferito da colpi di arma da fuoco alla testa esplosi questa mattina da due persone a bordo di uno scooter a Milano il perito coinvolto in un’indagine dell’antidroga era a bordo della propria vettura quando è stato affiancato al momento è ricoverata in condizioni gravi al Policlinico Ma sembra non abbia mai perso conoscenza Chi ha sparato voleva uccidere i giocatori non hanno dubbi che pure Pare che solo uno dei quattro o cinque colpi esplosi lo abbia raggiunto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini dichiara presto altri 480 poliziotti in economia dopo 4 anni di calcio nel 2018 la propensione al risparmio delle famiglie la quota di reddito messa da parte sale al 8,1% lo rileva l’Istat spiegando che nel due Mila17 il valore si ferma al 7,8% invece la crescita della spesa per consumi + 1,6% dal + 2,7% dell’anno precedente sempre nel complesso del 2018 il potere d’acquisto risulta in aumento dello 0,9% su base annua confermando la tendenza a recuperato dal 2014 spiega l’istituto di statistica che sono fiducioso che hai raggiunto il target del 2019 lo ha detto l’amministratore delegato ma anche ma lei all’assemblea degli azionisti ad Amsterdam FC non è mai stata più forte così in salute come oggi dice il presidente regione del Canada che conferma l’impegno della famiglia FC a correre in borsa con il titolo del guadagna Marciano in positivo anche Ferrari ed Hector ancora economia in chiusura Eataly ha deciso di rinunciare voli da Olbia per Roma Fiumicino a Milano Linate senza compensazione economica in favore di Alitalia definendo l’offerta del Ministero dell’Interno una faccia una scelta obbligata a zia che la compagnia tardo qatariotala proroga per un anno dell’attuale regime di continuità era per Cagliari Alghero ma non per Olbia continuità ieri sera nel vertice a Roma tra la regione Sardegna al Ministero dei Trasporti è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa