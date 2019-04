Ultime Notizie Roma del 12-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno di essere stata avvisata dell’esplosione del conflitto in Libia come i nostri partner parliamo con tutte le parti del conflitto alla fine di ottenere un cessate-il-fuoco non siamo mai stati avvisati Tripoli che abbiamo condannato sindaco inizia spiegato un portavoce del Ministero degli Esteri francese vertice sulla Libia sono entrato dal premier Conte a Palazzo Chigi questo pomeriggio è prevista la presenza del ministro degli Esteri Moavero e delle Ministro della Difesa trenta la minestra a espresso vicinanza al contingente militare italiano in Libia di circa 400 unità in particolare del ministro Di Maio sono arrivate parole condivisibili e condivisa da tutti gli imprenditori presenti parole in giudicato positivamente Ma noi aspettiamo di vedere i fatti ad oggi ancora non ci sono lo dice del rapporto tra Confindustria e Governodei giovani industriali Alessio Rossi in ogni caso le misure che il Governo è in cantiere da presenterebbero sono un inversione di marcia un segnale positivo Ma assolutamente no non è sufficiente a far partire la nostra economia andiamo a berci una forte scossa di terremoto di te. è stata registrata ad Est dell’ Isola di Sulawesi che le autorità Hanno lanciato un allarme Tsunami residenti in alcune aree è stato chiesto di evacuare l’epicentro del sisma di 6.8 lontano dalla città di Castello di un terremoto e conseguente Tsunami che ha causato Oltre 4000 vittime lo scorso settembre la scossa è stata avvertita a Palo e ha causato il panico degli abitanti del luogo che sono in strada ultime notizie chiusura postato su un social un video contro koulibaly tradotto in italiano negro e l’Arsenal ha immediatamente aperto un’indagine interna per risalire all’identità del suo tifoso è successo ieri all’emirates Stadium durante la andata dei quarti di Europa League il video su Snapchat è di 15 secondi di guardia nel supporter londinese usatoriassunto razziale nei confronti del difensore Franco senegalese del Napoli abbiamo un approccio di tolleranza zero chiunque si comporti così sarà bandito dalle nostre parti te dice il club in una nota è tutto per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

