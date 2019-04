Ultime Notizie Roma del 12-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nel 2018 la propensione al risparmio delle famiglie la quota di reddito netto da parte Italia al 8,1% lo rileva l’Istat spiegando che nel 2017 si ferma al 7,8% rallenta invece la crescita della spesa per consumi + 1,7% dal + 2,7 dell’anno precedente sempre nel complesso del 2018 il potere di risulta in aumento dello 0,9% su base annua confermando la tendenza recuperato dal 2014 spiega l’istituto di statistica il potere d’acquisto delle famiglie oppure recuperando risulta nel XVIII ancora tutti i livelli pre-crisi inferiore del 6,6% rispetto al 2007 la politica Elisabetta Gardini lascia Forza Italia la parlamentare europea lo annuncia fermando che le scelte.il partito non sono più quelle che l’avevano spinta dal dire ad accettare di esserne le capo delegazione a Strasburgo Gandini Ringrazia Berlusconi per l’affetto e la stima sempre dimostrate ma l’azione politica non poggia degli affetti dice aggiungendo è tutto lineato che ha fatto Italia ormai troppo distante dagli elettori due trimestri che avevano fatto presagire i rischi di recessione l’economia italiana Mostra i primi segnali di ripresa Anche se ancora caratterizzata da una forte incertezza lo scrive lui era nota la puntura di aprile ti mando per il primo trimestre 2019 una variazione congiunturale delfini dello 0,1% della fase congiunturale sembra proseguire per ufficio che segnale i rischi anche dallo spread titoli esteri le autorità militari sudanesi annunciato che eviteranno dietro a dare il deposto presidente Abbazia corte penale internazionale che lo ricerca termina il genocidio Darfur è che l’ormai ex leader verrà processato in Sudan annuncio è stato fatto in una conferenza stampa i militari che hanno preso il potere hanno annunciil governo che gira il paese nelle mani di transizione tra civile e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa