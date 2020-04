Ultime Notizie Roma del 12-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura alle parole del capo dello Stato Sergio Mattarella che ieri sera inviato un messaggio a tutti gli italiani in occasione della Pasqua sentiamo le sue parole quest’anno arriveremo in condizioni molto diverse dal consueto penseremo i numerosi nostri concittadini morti per epidemia tante storie spezzate affetti strappati stesso errore familiari e per le comunità di quella in parte il vuoto che si hanno lasciato prenderà questa giornata particolarmente triste questo giorno sarà risolto diversamente anche dei tanti infermieri cui si affidano sarà diverso per tutti i nostri lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di portata solitudine che tanti stanno vivendostiamo facendo un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso non appena possibile sulla base di valutazioni scientifiche e secondo le indicazioni per saranno stabilite si potrà avviare una graduale e progressiva ripresa con l’obiettivo finale di una ritrovata normalità fino a quel momento è indispensabile mantenere il rispetto delle misure di comportamento per vincere la lotta contro il virus o quantomeno quella per donne al massimo la pericolosità in attesa di farmaci specifici e di un vaccino per tutto coltiviamo speranza e fiducia della condivisione che tutti avvertiamo in questo periodo che non è straforte comune desidero esprimere a tutti voi e metto il grande vicinanza con una pasqua per quanto possibile serena veglia Pasquale a San Pietro per Papa Francesco che all’altare della cattedra ha condotto La Liturgia più solenne dell’anno ma con un rito modificatocausa emergenza non abbiate paura non temete stanotte conquistiamo un diritto fondamentale che non ci sarà tolto il diritto alla speranza ha detto il pontefice durante la messa papa Francesco ha chiesto poi di mettere a tacere le grida di morte basta guerre si fermino una produzione di Commercio delle Armi perché di pane non di fucili abbiamo bisogno cessi non gli aborti che uccidono la vita innocente si aprono i cuori di chia per riempire le mani vuote di chi è privo del necessario queste le parole di Papa Francesco in occasione della Pasqua intanto secondo gli ultimi dati in Italia sono stati superati 100.000 malati di covid-19 nelle ultime 24 ore 619e 2079 guariti non Abbiamo sconfitto il virus Ha detto il capo della protezione civile Angelo Borrelli non Dobbiamo abbassare in nessun modo La Guardia non devopare che il peggio sia passato perché i dati non sono stabili ha detto Borrelli dal ministro della Salute Roberto Speranza la constatazione il ritorno alla normalità Ci sarà tanto con il vaccino fino a quel momento il distanziamento sociale l’unica arma che abbiamo queste le parole di Roberto Speranza negli Stati Uniti il presidente Trump ha approvato la dichiarazione di Stato di calamità per il Wyoming l’ultima di tutti i 50 stati americani che per la prima volta sono tutti in stato di emergenza 1920 morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore 100.000 morti nel mondo volano i contadini Svezia altri 917 in Gran Bretagna 353 in Francia 510 in 24 ore in Spagna mentre anche in Africa adesso è stata superata la soglia delle 7è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

