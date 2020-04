Ultime Notizie Roma del 12-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno dal redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio sono stati superati 100 mila malati di coronavirus in Italia in un giorno ieri altri 1996 casi e 619 decessi in aumento Specialmente in Lombardia allarme in particolare a Milano con il doppio dei contagi in un giorno piemonte-lombardia verso una proroga dello da un’assenza di apertura allarme del Viminale possibili gravi tensioni sociali e focolai estremisti ci opportunità per la criminalità organizzata in questa fase di emergenza dicono dal Ministero dell’Interno negli Stati Uniti altri 1920 morti legati al coronavirus in 24 ore in lieve rallentamento dopo il nuovo record di 2100 segnato il giorno prima con oltre 20 mila decessi totali gli Stati Uniti hanno superato lui ieri il numero delle vittime italianedopo la dichiarazione anche per il Wyoming tutti i 50 stati americani sono in stato di calamità il presidente statunitense Donald Trump ha espresso cautela sulla apertura Papa Francesco Questa mattina nella Basilica di San Pietro per la messa della domenica di Pasqua poi il messaggio Pasquale e la benedizione Urbi et Orbi e riconquistiamo il diritto fondamentale alla speranza ha detto ieri sera Bergoglio durante la veglia poi un nuovo appello alla Pace per la vita Basta guerre armi cessino gli aborti parole del pontefice il capo dello Stato Sergio Mattarella invece ha parlato agli italiani nel videomessaggio per gli auguri di Pasqua al terzo messaggio dall’inizio dell’emergenza coronavirus lo sentiamo connessione molto diverso dal consueto penseremo i numerosi nostri concittadini morti per epidemia tante storie spezzate aspetti trattati stesso all’improvviso errore familiariparte il voto che si hanno lasciato prenderà questa giornata particolarmente triste questo giorno sarà vissuta diversamente anche le tanti malati e tenerti lei di cui si affidano sarà diverso per tutti i mostri lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo i sacrifici che stiamo facendo stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso non appena possibile sulla base di valutazioni scientifiche e secondo le indicazioni che verranno si potrà avviare una graduale progressiva ripresa con l’obiettivo finale di una ritrovata normalità fino a quel momento è indispensabile mantenere un rigore che rispecchia appartamento stiamo per vincere la lotta contro il virus ma quantomeno quella per nulla al massimo la pericolosità in attesa di farmaci specifici e di un vaccino che lo sconsiglio del tuttoabbiamo speranza fiducia nella condivisione che tutti avvertiamo in questo periodo per non essere aperte comune desidero esprimere a tutti voi Più grande vicinanza di una pasqua per quanto è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

