Ultime Notizie Roma del 12-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno oggi L’Unione Europea di fronte a se una sfida epocale dalla quale Dipenderà non solo il suo futuro ma quello del mondo intero non si perde l’occasione di dare Ulteriore prova di solidarietà anche ricorrendo a soluzioni innovative e così il papa Francesco nel messaggio Urbi et Orbi L’alternativa è solo l’egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni di invito ad allentare le sanzioni per i Paesi poveri Il papà ha ricevuto oggi un messaggio del Presidente della Repubblica nel quale Sergio Mattarella Con riferimento alle ci rimane pasquali nel silenzio di Piazza San Pietro della Basilica di Popolo a tema Che particolarmente forte è risuonata letto del suo Altissimo appello ad abbandonare un musical.ly egoismo e vivere appieno il messaggio Pasquale percorrendo con coraggio la via del servizioRegno Unito il premier britannico Barison è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato domenica scorsa per il coronavirus Johnson aveva ringraziato ieri in un messaggio WhatsApp sanitario e senza ospedale di Londra per aver salvato la vita downing Street scrive non tornerà subito al lavoro proseguirà la tomba di scienze nella casa di campagna ultime notizie chiusura gli auguri del premier Giuseppe Conte agli italiani Buona Pasqua a tutti che oggi soffre di Chucky di fronte a una sedia che rimane vuota chi lotta nelle corsie degli ospedali per allontanare le lacrime dolore della propria comunità le rinunce Tonino i conti in questa domenica così tante aggiunto il premier solo un gesto di attaccamento autentica quello che conta davvero è che potremmo riprenderci presto Insieme ce la faremo concludi il messaggio del presidente del consiglio è tutto grazie per averci seguito di news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa