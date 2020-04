Ultime Notizie Roma del 12-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno che le hanno le vittime dopo quasi un mese il numero quotidiano torna ad essere inferiore alle 500 unità quelli comunicati in questa domenica di Pasqua Sono dati positivi tutto sommato calano i ricoverati gravi e meno gravi ma stabili dati dei guariti i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento di malati le persone attualmente positive pari a 1984 unità ieri erano stati 1996 Regno Unito il premier britannico Arizona è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato domenica scorsa per il coronavirus Johnson aveva ringraziato ieri in un messaggio lo staff sanitario ospedale di Londra per aver salvato la vita downing Street scrive non tornerà subito al lavoro proseguirà la convalescenza nella casa di campagna ultime notizie chiusura gli auguri del premier Giuseppe Conte agli italiani Buona Pasquatutti che oggi soffre di Chucky di fronte a una sedia che rimane vuota chilota nelle corsie degli ospedali per allontanare le lacrime dolore della propria comunità le rinunce che ognuno di noi compie in questa domenica così importante ha aggiunto il premier solo un gesto di attaccamento autentica quello che conta davvero è che potremmo riprenderci presto Insieme ce la faremo concludi il messaggio su Facebook presidente del consiglio e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

