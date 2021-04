Ultime Notizie Roma del 12-04-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale lunedì 12 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio da Oggi quasi tutta Italia in zona anti-covid arancione con solo quattro regioni in rosso Campania Puglia Sardegna e Valle d’Aosta e se il calo dei contagi sarà confermato il governo sarà pronto ad anticipare le riaperture oggi a Roma manifestazione dei ristoratori io apro speranza avverte di non bruciare le tappe ma difende la ripartenza delle scuole da oggi in classe se milioni e mezzo di studenti 8 su 10 quasi un milione in più della scorsa settimana in caso di positività Nazionale sale al 2% altri 331 morti quasi 4 milioni di Italiani vaccinati con richiamo al curi sarebbe indagato per peculato nell’inchiesta una screen nel Regno Unito atteso per oggi Roberto dell’Unità di gregge Israele avrebbe giocato un ruolo del sabotaggio alla centrale di arricchimento dell’uranio di natanz fulcro del programma nucleare iraniano lo riporta New York Times citando l’intelligence americanadomani Di Maio Washington vaccini Libia e G20 saranno i principali temi affrontati Nella visita in russo la roba sarà invece in Egitto mentre erdogan Riceverai il libico di Beba in Ecuador Perù in testa Castillo la Fede era l’economia fino a quando la ripresa non sarà completa afferma il presidente della Banca Centrale Americana towel mettendo per in guardia dai rischi di una riapertura troppo rapida nonostante la multa dell’antitrust cinesi Alibaba aperto oggi con un rialzo del 5 3% a Hong Kong borsa asiatiche leggero rialzo starai la perturbazione di origine nord Atlantica che sta interessando l’Italia determinerà anche le prossime ore condizioni di maltempo con piogge e temporali su buona parte del centro-nord per oggi allerta arancione Liguria e gialla in altre nove regioni Emilia Romagna Piemonte Toscana Umbria Friuli Venezia Giulia Lazio Lombardia e Veneto Igor il russo attentato di ferire un funzionario della prigione castigliana di duenas colpendolo con due piastrelle prese dal bagno della sua cella e ha mandato in ospedale 5 operatori carcerari per cercare di evitare di essere trasferitol’aragonese Dov’è oggi inizia il processo per il triplice omicidio commesso In Spagna nel dicembre 2017 60 anni fa l’uomo andata per la prima volta nello spazio il 12 aprile 1961 sovietico Gagarin Volvo attorno alla Terra sulla Woodstock 180 e mezzo secolo dall’ultima missione Apollo sulla luna oggi si torna a pensare di tornare sul satellite terrestre è una stazione spaziale nell’orbita di un nonché a future basi su Marte lo sport in chiusura nella trentesima giornata della Serie A di calcio l’Inter mette assegno l’undicesima vittoria consecutiva battendo 1-0 il Cagliari a San Siro e si mantiene a + 11 del Milan a Torino la Juventus supera 3-1 Genoa in Sampdoria Napoli 0 2 x 1 Lazio 0 1 Roma Bologna 10 Fiorentina Atalanta 23 stasera il posticipo Benevento Sassuolo per il rugby morto a 54 anni per covid per il tennis Sonego vince a Cagliari della Top 30 ATP oggi a Montecarlo in campo Musetti Fognini per il golf matsuyama primo giapponese a vincere una Majornoi per il momento oggi fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa