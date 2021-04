Ultime Notizie Roma del 12-04-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio nuovo appuntamento con l’informazione quasi tutti italiani arancione solo quattro regioni in rosso Campania Puglia Sardegna e Valle d’Aosta e se il calo contagi sarà confermato possibile anticipare le riaperture a Roma manifestano i ristoratori io apro stamani suonata la campanella per quasi 6 milioni seicentomila alunni sugli 8 milioni e mezzo delle scuole statali e paritarie 8 su 10 quasi migliore in più della settimana scorsa di Ben quattrocentomila in Lombardia il tasso di positività Nazionale sale intanto al 2% altri 331 morti quasi 4 milioni di Italiani vaccinati con la richiamo al Regno Unito atteso per oggi il traguardo immunità di gregge il ministro della Salute Roberto Speranza immagini un’estate diversa da questi mesi e se ricorda le pubbliche che non c’è un riccio in cui scompaiono le misure sottolinea però che se si riuscirà a vaccinareparte della popolazione quest’estate ci si potranno consentire molte più libertà due novità in arrivo richiamo seiser moderna 42 giorni non più 21:28 e la possibilità per gli over 60 di presenza per farti un utilizzare con astrazeneca senza prenotazioni con le dosi residui No ora la priorità nel restano le persone sopra gli 80 anni poi quelle tre 70 e gli 80 Mi auguro che ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di isole covid free non possono esserci località turistiche privilegiati a discapito di altre è il messaggio del presidente della regione emilia-romagna su Facebook al ministro del turismo annunciato un evento on-line organizzato alla fiera di Rimini piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinari con regole uguali per tutti per l’europeo e con il centrodestra eletto dalla maggioranza si metterà mano alla giustizia per avere un paese davvero libero e moderno nella lotta alla pandemia le chiusure da sole non bastano e sul fronte delle ci si pagano errore in ritardobisogna moltiplicare gli sforzi cominciando a produrre anche in Italia Intervistato dal giornale Il leader della Lega Matteo Salvini dice che con il premio draghi c’è un rapporto diretto e leale di fiducia e collaborazione si dice soddisfatto e dopo la richiesta del PM di non luogo a procedere per il caso Gregoretti la polizia di Minneapolis ha sparato e ucciso un ventenne afroamericani non centro periferico della città l’episodio ha innescato nuove proteste mentre è in corso il processo alla gente ha accusato dell’uccisione di George Floyd dello scorso Maggio lo riferiscono i media americani stando la polizia l’episodio di ieri pomeriggio quando un agente ha fermato un’auto per violazioni del Codice della Strada La polizia ha detto che il conducente stava risalendo in macchina mentre poliziotto tentava di metterlo Il tato è quel punto uno degli agenti presenti aperto il fuoco così scrive il Guardian Israele avrebbe giocato un ruolo nel sabotaggio alla c’è vento dell’uranio di natanz fulcro del programma nucleare iraniano lo riporta il New York Times citando l’intelligenza americano oggi e domani Di Maio Washington vaccini Livia G20 saranno i principali temi affrontati Nella visitadi lusso la propria sarà invece in Egitto mentre la domanda riceverai libico di Beba in Ecuador l’asso presidente Perù in testa Castillo la Fede stasera l’economia fino a quando la ripresa non sarà completa per me presidente Banca Centrale Americana Jerome Powell secondo il quale la crescita economica americana Nella seconda metà dell’anno sarà molto più forte così come sarà porta e la crescita del Mercato del Lavoro la fede mette però in guardia dai rischi di una riapertura troppo rapida che potrebbe nuocere alla ripresa spessa 9 conosciuto anche come Igor il russo ha tentato di ferire un funzionario della prigione castigliana di due ananas colpendolo con due piastrelle del bagno della c’è lei ha mandato in ospedale 5 operatori carcerari per cercare di evitare di essere trasferito nel carcere Dov’è oggi inizia il processo per il triplice omicidio in Spagna nel dicembre 2017 l’uomo può arrestato in Spagna Dopo una latitanza di 8 mesi dopo i due amici di il primo e 8 aprile nelle province di Bologna e Ferrara per quest’auto condannato all’ergastolo in appello prima di essere preso o ci si bagna due agenti della Guardia Civil è un allevatore & Cqui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa