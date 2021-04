Ultime Notizie Roma del 12-04-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Sono in arrivo domani 360000 dosi di vaccino e la vede la difesa a Pratica di Mare che saranno poi distribuite alle regioni di queste 180 4800 un primo carico di Johnson & Johnson mentre altre 175200 sono di astrazeneca da oggi Oltre a questi cani che mi ha visto l’arrivo dello slot settimanale di vaccini Spider il ministro della Salute Roberto Speranza dice se si riuscirà a vaccinare La maggior parte della popolazione quest’estate ci si dovranno consentire molte più libertà in arrivo il richiamo fai delle moderna 42 giorni non più 21 e 28 e il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini chiede al ministro del turismo dirige la proposta di isole covid Apri apre all’ipotesi secondo il governatore non possono esserci località turistiche privilegiati a discapito di altre chi fa il governatore del Friuli e presidente della conferenza delle regioni Secondo voiequità perché le differenziazioni aumentano le tensioni sociali sulle Isole del primo ministro leghista dice però che si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no lo svantaggio diventerai norme di essere il sindaco di Minneapolis negli Stati Uniti ha imposto il coprifuoco in città Dopo l’esplosione della protesta seguita la morte di una ventenne apre americano mentre veniva arrestato da polizia riferisce la CNN e nella zona teatro dell’ episodio booking Center è stata dispiegata anche la Guardia Nazionale e nuove proteste e proprio mentre è in corso il processo alla gente accusato dell’uccisione di George Lloyd lo so Maggio ultime notizie chiusura lettera del presidente Federcalcio Gravina al premier Mario Draghi si adoperi è la richiesta del calcio italiano perché l’ho UEFA possa confermare la segnalazione dell’evento inaugurale del europeo delle successive gare previste nel nostro paese Gravina al sicuro e rigoroso rispetto delle prescrizioni imposte il tennis Torino Savona delle sedi della Davis Cup in calendario dal 25 novembre al 5 dicembre 2000nel capoluogo piemontese la città austriaca di Innsbruck selezionato insieme a Madrid e tutto grazie per averci seguito le muse e torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa