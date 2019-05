Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio due uomini sono morti a Urago d’Oglio nel bresciano travolti da alcuni alberi caduti durante il maltempo che si è abbattuto nella zona della serata di ieri sarebbero due rumeni che si trovavano lungo il fiume È probabile che abbiano cercato riparo sotto gli alberi che si sono spezzati una forte grandinata invece ha bloccato ieri pomeriggio per 40 minuti Aeroporto di Malpensa 7 aerei sono stati dirottati su altri scali interrotta anche la linea ferroviaria per qualche ora in e politica nuovo scontro tra Salvini è Di Maio sul decreto sicurezza bizze sul conflitto di interessi sono molto deluso non c’è nulla sui rimpatri abbiamo fermato gli arrivi Ma sui migranti Salvini non può sempre dare la colpa agli altri non vorreidecreto sicurezza bisa fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri queste le parole di Di Maio il Viminale fa sapere che il premier Conte il ministro Moavero hanno risposto la lettere di bambini per rafforzare la politica sui rimpatri garantendo piena sintonia e condivisione degli obiettivi e leader della Lega replica con i no non si va da nessuna parte quanto il conflitto di interessi i 5 Stelle rilanciano La loro proposta con una norma anti Tycoon e chiede alla lega di smentire i contatti con Silvio Berlusconi addio a Gianni De Michelis esponente di spicco del PSI di Craxi di cui è stato a lungo vicesegretario capogruppo alla Camera che Michele è stato ministro degli Esteri firmando Tra l’altro i trattati di Maastricht E tra gli altri incarichi di governo anche quelli di vice presidente del consiglio di ministro del lavoro aveva 78 anni è morto per malattia a Venezia dove era ricoverato per l’aggravamento dellacondizioni sport calcio ieri tre anticipi della 36a giornata di campionato l’Atalanta resta in zona Champions e battuto Genova per 2 a 1 la Lazio ha vinto in trasferta 2 a 1 sul Cagliari Il Milan ha conquistato tre punti in trasferta sul campo della Fiorentina oggi altre partite tra cui il big match Roma Juventus alle 10:30 domani a chiusura della giornata con Bologna Parma Inter Chievo è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa