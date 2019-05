Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione e Gabriele a Luigi in studio dopo informazione stamattina e 5 Stelle presenteranno la legge sul conflitto di interessi l’annuncio e di ieri e del suo leader è Di Maio prevederebbe tra l’altro il divieto di incarichi nel governo statale o locale nelle Authority per i soggetti con patrimonio oltre i 10 milioni di euro pronti a firmare tutto ciò che nel contratto commenta il collega di governo sui contratti con Berlusconi precisa solo una telefonata gli auguri oggi ballottaggi delle comunali in Sicilia Sono molto deluso Ma non c’è nulla di queste le parole di Di Maio sul decreto sicurezza di Salvini coi No non si va da nessuna parte stata la replica del Ministro dell’Interno il Viminale fa sapere che da parte di Conte Moaveropiena sintonia e condivisione degli obiettivi sulla gestione dei migranti sbarchi rispetto allo scorso anno sono diminuiti del 92 % le morti nel Mediterraneo sono andata di Mezzate narik Ministro dell’Interno maltempo sull’Italia ieri una forte grandinata ha bloccato per 40 minuti l’aeroporto di Malpensa con str dirottati su altri scali nel bresciano due uomini sono morti travolti da alberi caduti oggi attesi venti forti e temporali in particolare sul nord e Centro Italia con allerta arancione in Emilia Romagna sulle Marche dal 19 maggio chiude il traforo del Gran Sasso per l’inchiesta sull’ inquinamento della falda acquifera lo sport in chiusura calcio l’Atalanta resta in zona Champions League dopo aver battuto il Genoa 2 a 1 la Lazio passa in trasferta contro il Cagliari anche il Milan ha vinto fuori casa 10 contro la Fiorentina oggi in campo Torino Sassuolo alle 12:00Frosinone Udinese Sampdoria Empoli alle 15:00 Spal Napoli alle 18:00 e poi il big match Roma Juventus alle 20:30 c’è anche la formula una mo me lo si corre il Gran Premio di spagna prima fila Mercedes con bottas in pole davanti a Hamilton seconda fila per la Ferrari di Vettel È la Red Bull di verstappen e quinta posizione per la Clarke nel ciclismo oggi i 205 km della seconda tappa da Bologna a Fucecchio ieri la cronometro è stata vinta dallo Slow Rock link sul gradino più alto del Podio nella prima tappa del giro d’Italia 2019 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa