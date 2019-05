Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per il dono dell’ascolto della redazione il video in studio seggi aperti in Sicilia dove dalle 7:00 fino alle 23:00 di questa sera si voterà per il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci in 5 comuni sopra i 15.000 abitanti questi sono anisetta Gela Castelvetrano Mazara del Vallo e Monreale subito dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle schede i primi risultati arriveranno in nottata in quanto in politica Ora stiamo lavorando per mettere nero su bianco sul decreto legge la destinazione del miliardo recuperato dal reddito di cittadinanza alle famiglie lo ha detto Luigi Di Maio in un post su Facebook le misure Ci saranno dimezzamento delle rette degli asili nido sconti sui pannolini sulla baby-sitter soldi a chi ha figli con la proposta di dare i genitori un assegno unico mensile leader pentastellato Chi è da tuttiparlamentari opposizione incluse di aprire subito un tavolo di lavoro intanto continua l’ondata di maltempo sulla penisola oggi venti forti temporali in particolare sul nord e sud Italia con allerta arancione in Emilia Romagna sulle Marche ieri il maltempo ha provocato due vittime nel bresciano due uomini travolti da alberi caduti e una grandinata ha bloccato per 40 minuti la porto di Malpensa Cambiamo argomento aggiornamento delle Gae pochi giorni mancano al termine della possibilità di inserimento nelle graduatorie per l’accesso al ruolo di insegnante nella scuola pubblica Marcello Pacifico del sindacato ANIEF presentare la domanda di inserimento Perché Perché vedere rappresentano ancora oggi numerica risposta che la solita viene da te in passato che purtroppo al mercato del 2012 per potercome insegnante nella scuola pubblica che ci sono stati i concorsi nel mostrarsi concorsi alla motocross ti ha dato i deserti concorsi che sono durati anche diversi anni che hanno garantito il funzionamento di questa nostra scuola questi precari abilitati abilitante per stazione pure abilitato ripiena abilitato fino al 2011 abbia diritto a poter insegnare anche nelle nostre scuole non per questo sono demente un occhio anche i ricorsi presentati dal sindacato sia quelli che importava che non hanno già fatto di cose ancora aspetto una risposta definitiva del tribunale ma non sono mai rivolti alla magistratura e credono che ormai la scienza della politica e della risposta dalla politica il ricorso tribunale sia L’unico strumentoper poter ottenere una cosa che riteniamo sacrosanta di diritto ci insegna o il precario di ruolo in tenda Quindi ha diritto a essere assunto nei ruoli dello Stato dello sport calcio ieri la Vittoria dell’Atalanta sulle Genoa che ha confermato i bergamaschi in zona Champions League ha vinto anche il Milan 1 a 0 in trasferta sulla Fiorentina e la Lazio contro il Cagliari per 2 a 1 oggi altre cinque partite questa sera al Big Match in Roma Juventus domani giocherà l’Inter è tutto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa