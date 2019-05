Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione in questa domenica 12 maggio in studio piano Ferrigno il 26 maggio sarà un referendum sulle politiche della Lega non sono le elezioni europee lo dice Matteo Salvini durante un comizio a Sanremo svegliati aggiungere che ancora dorme se sperare in qualcosa di nuovo dove governa La lega si vede l’ultimo che ha parlato di referendum Renzi non gli è andata bene commenta Di Maio ministro del lavoro annuncia poi un decreto per la destinazione del miliardo recuperato dal reddito di cittadinanza alle famiglie finanziamento delle rette degli asili nido sconti sui pannolini e baby-sitter soldi a chi fa figli di Maio promette anche la legge sul salario minimo X agosto di essere i tre cervelli sono rimasti uccisi in un raid aereo delle forze del Maresciallo Khalifa haftar a 50 km ad ovest di Tripoli Dove sorge la principale raffineria del paese lo annunciano i media governativi il maresciallo Azar hadisincidenti truffe in direzione di Firenze a 450 chilometri ad est di Tripoli lo riferisce un giornale autorevoli citando fonti militari torniamo in Italia Milano ospitando la 92esima adunata degli Alpini tra moltissimi applausi gli Albini sono il simbolo dell’Italia che si è riunita che ha affrontato due guerre uscita e si è ricomposta continuano ad essere un simbolo molto importante del nostro paese ha detto il Ministro della Difesa Elisabetta trenta a margine dell’evento è la mia prima volta ad un raduno degli Alpini ed è stata un’emozione profonda soprattutto quando ho visto quella Alpino di 106 anni salutare la bandiera sotto il palco d’onore ecco lui incarna le parole del ministro Tivoli che si Acquisiscono da giovane poi rimangono con noi tutta la vita è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa