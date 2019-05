Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale puntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano il Ministero dei Trasporti ha convocato per martedì un incontro con strada dei parchi concessionaria delle autostrade A24 e a25 il nodo della chiusura del traforo del Gran Sasso che la società vorrebbe far fare dal 19 maggio la chiusura Lidl interruzione di pubblico servizio da parte della società che potrebbe portare alla revoca immediata della concezione evocato dal Sottosegretario Movimento 5 Stelle Gianluca vacca intanto spunta un cartello strada dei parchi a firma del ministero sapeva D’Aprile della chiusura è che dopo 5 giorni rispose senza averti in Sicilia dove è dalle 7:00 fino alle 23:00 si vota per il turno di oggi per le elezioni dei sindaci cinque comuni sopra i 15.000 abitanti Caltanissetta Gela Castelvetrano Mazara del Vallo il Monreale subito dopo la chiusura dei seggi comincia lo spoglio delle schede prima i risultati arriverannomigranti sono stati fatti sbarcare 64 profughi a Crotone e dopo che dall’alba era un a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera solo in seguito ad un Forte temporale alle richieste delle forze dell’ordine locale è stato concesso il permesso di calcare dal Viminale a bordo C’erano anche 18 bambini che gli altri sono competenza di Salvini ma siamo disponibili a dare supporto sottolinei non fonti di Palazzo Chigi Salvini dichiara gli alleati dico prima gli italiani ultima notizia in chiusura l’elemosiniere del papà ha fatto riattivare la luce elettrica spintime Palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma al buio senza acqua calda dal 6 maggio sono intervenuto Personalmente ieri sera riattaccare il contatore fa un gesto disperato c’erano oltre Quattrocento persone senza corrente con famiglia e bambini senza neanche la possibilità di far funzionare i frigoriferi conferma alla Nato il cardinale braccio caritativo del papà per i casi di aggiungendo non l’ho fatto perché sono ubriaco e tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa