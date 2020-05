Ultime Notizie Roma del 12-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e la Luigi in studio calo dell’irap per 1800000 imprese via la prima rata dell’imu per alberghi e stabilimenti balneari miliardo e mezzo per la scuola e stabilizzazione di 16000 insegnanti a settembre questi i principali provvedimenti del rilancio da 55 miliardi che il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare oggi pomeriggio vale un miliardo e mezzo ma e governatori mi chiedono 54 spallo sulla regolarizzazione degli immigrati accordo tra governo e regioni sulla fase 2 dell’emergenza coronavirus dalle 18 riaprono bar ristorante parrucchieri ed estetisti Sì alla richiesta di maggiore autonomia da parte dei governatori possibile differenziate in base ai territori all’andamento del contagio lo Statointervenire per bloccare una nuova escalation scendono intanto per la prima volta sotto quota 1000 ricoveri intera Invia intensiva altri 830 decessi ieri per coronavirus negli Stati Uniti in rialzo rispetto al giorno precedente sono stati invece circa 400 in Brasile in totale 21400 i morti in America Latina Latina sta tentando di rubare i ricercatori americani e scoperte sul fronte del vaccino lo ferma per la Russia supera intanto l’Italia nelle ora quarta al mondo per numero di contagio per il momento è tutto vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa