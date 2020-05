Ultime Notizie Roma del 12-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Carlo dell’irap per 1800000 imprese via la prima rata dell’ IMU per alberghi e stabilimenti balneari un miliardo e mezzo per la scuola e stabilizzazione di 16000 insegnanti a settembre questi i principali provvedimenti del DL rilancio da 55 miliardi che il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare oggi pomeriggio alle regioni Emilia e mezzo ma il governatore ne chiedono 17:04 stallo sulla regolarizzazione degli immigrati accordo tra governo e regioni sulla fase dell’emergenza coronavirus dalle 18 riaprono bar ristoranti parrucchieri ed estetisti Sì alla richiesta di maggiore autonomia da parte dei governatori possibili differenziata in base ai territori all’andamento del contagio lo Stato potrà intervenirebloccare una nuova escalation scendono intanto per la prima volta sotto quota 1000 il ricovero in terapia intensiva altri 830 decessi ieri per coronavirus negli Stati Uniti in rialzo rispetto al giorno precedente sono stati invece circa 400 in Brasile in totale 21400 i morti in America Latina la cena starebbe tentando di rubare ricerca americani le scoperte sul fronte delle vaccino lo affermerebbe la Russia super entando l’Italia e Debora quarta al mondo per numero di contagi il ritorno ieri di Silvia Roma non nella sua casa di Milano ho rispettata e questo momento ha chiesto la cooperante ventiquattrenne rapita in Kenya nel 2018 è liberata tre giorni fa ancora polemiche sul presunto riscatto e sulla sua conversione all’islam e ti valuta per lei la tutela per essere oggetto di insulti sui social la sentiamo nostra figlia dice l’acciaio è stato condannato all’ergastolo Domenico Mimmo Massaril’uomo che il 13 luglio scorso uccise l’ex compagna Debora ballesio con 6 colpi di pistola mentre cantava il karaoke nei bagni acquario di Savona dopo l’omicidio l’uomo fugge per poi segnarsi il giorno dopo ha sostenuto di aver ucciso non per motivi sentimentali ma economici si sentiva truffato dalla sua ex via libera per la ripresa degli allenamenti di squadra dal 18 maggio ma bisognerà aspettare almeno un’altra settimana per sapere se il campionato di Serie A ripartire il comitato tecnico-scientifico hai messo parere sul protocollo della FIGC Ma per la ripresa definiti Spadafora lega tutto l’andamento dei contagi è morto a 19 anni Andrea Rinaldi centrocampista cresciuto nell’atalanta colpito da aneurisma è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa