Ultime Notizie Roma del 12-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio accordo governo-regioni sulla nuova fase dell’emergenza virus dal 18 maggio potranno riaprire bar-ristoranti parrucchieri ed estetisti Sì alla richiesta di maggiore autonomia da parte di governatori sono possibili aperture su misura differenziate in base ai territori all’andamento del contagio tra giovedì e venerdì Arriveranno le linee guida e protocolli di sicurezza per la ripresa delle attività il governo potrà intervenire se in base all’andamento dei dati fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus inizia la fase della responsabilità per le regioni dice il ministro boccia Se sarà tutto confermato è stato un incontro proficuo afferma Zaia intanto per la prima volta dal lockdown i ricoverati in terapia intensiva persono meno di 1999 per l’esattezza l’aumento dei decessi è rimasto ieri per il terzo giorno consecutivo sotto la soglia dei 200 toccando quota 179 sono in Umbria Sardegna Val d’Aosta Basilicata e Molise nella provincia autonoma di Bolzano torna invece a salire il numero di contagio in Lombardia dopo il Trend negativo che durava ormai da tre giorni nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 221 nuovi casi positivi non succedeva da venerdì scorso superano i 15.000 Inoltre i morti a causa della pandemia nella regione quasi il 50% del dato Nazionale il governo starebbe lavorando all’ipotesi di semplificare la normativa sulle mascherine le modifiche avrebbero l’obiettivo di semplificare e velocizzare l’iter per la certificazione dei prodotti nella quasi totalità delle farmacie dove sono state consegnate a prezzo calmierato le mascherine chirurgiche sono già finite mancano anche guanti e alcool dice federfar270.000 invece le imprese di commercio e servizi che rischiano la chiusura definitiva se le condizioni economiche non dovessero migliorare rapidamente con una riapertura piena ad ottobre clima dell’ufficio studi di Confcommercio in assoluto le perdite più consistenti si registrerebbe o tra le professioni e la ristorazione crollo della produzione industriale senza frecce marzo primo mese di emergenza da coronavirus secondo l’Istat e la produzione industriale complessiva è scesa dal 28 al 4% rispetto a febbraio via libera per la ripresa degli allenamenti di squadra dal 18 maggio ma bisognerà aspettare almeno un’altra settimana per sapere se il campionato di Serie A ripartire il comitato tecnico-scientifico hai messo il parere sul protocollo della FIGC Ma per la ripresa definitiva Spadafora lega tutto all’andamento dei contagi dato è morto 19 anni Andrea Rinaldi centrocampista cresciuto nell’atalanta colpito da aneurismaè tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

