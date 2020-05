Ultime Notizie Roma del 12-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio haribaldi rilancio da 55 miliardi il Consiglio dei Ministri dovrebbe parlare quest’oggi calo dell’irap per un milione ottocentomila imprese via la prima rata dell’ IMU per alberghi e stabilimenti balneari un miliardo e mezzo per la scuola stabilizzazione di altri 16000 insegnanti a settembre questi i principali provvedimenti Italia può risparmiare fino a 7 miliardi in 10 anni usando il mess privo di condizionalità sia ora che in futuro ha detto il direttore del fondo Redding accordo tra governo e regioni sulla fase 2 dell’emergenza con virus dal 18 riapriranno bar ristoranti parrucchieri ed estetisti sia la richiesta di maggiore autonomia da parte dei governatori possibile differenziate in base ai territori all’andamento del contagiopotrei intervenire per bloccare una nuova escalation scendono intanto per la prima volta sotto quotamille i ricoveri in terapia intensiva altri 830 decessi ieri per coronavirus negli Stati Uniti in rialzo rispetto al giorno precedente sono stati invece circa 400 in Brasile in totale 21400 i morti in America Latina Latina starebbe tentando di rubare i ricercatori americani le scoperte sul fronte del vaccino lo affermerebbe Left Behind la Russia invece supera l’Italia ed era quarta al mondo per numero di contagi la crisi ha colpito il settore dell’auto la Toyota prevede un crollo del 79% degli utili operativi nel nuovo anno fiscale 2020/2021 nonché un calo delle vendite del 19 8% rimbalzato questa mattina il prezzo del petrolio con il wtf sopra e 24 dollari al barile borse asiatiche poco mosse con tocchi un hacker apertura ha registrato più del 16% mentre un Kongmeno 099 percento intanto si va verso la ripresa degli allenamenti di squadra dal 18 maggio ma bisognerà attendere almeno un’altra settimana per scoprire se riprenderà il campionato di Serie A il comitato tecnico-scientifico hai messo il parere sul protocollo della fidc Ma per la ripresa definitiva Spadafora lega tutto l’andamento dei contagi è morto a 19 anni Andrea Naldi centrocampista cresciuto nell’atalanta colpito da aneurisma è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa