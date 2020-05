Ultime Notizie Roma del 12-05-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli Bentrovati per l’informazione dall’Italia dal mondo la Guardia di Finanza di Palermo arrestato 91 tra bozze gregari estortori e prestanomi di due storici Clempad mi chiami dell’acquasanta e dell’Arenella in manette sono finiti esponenti di storiche famiglie mafiose palermitane come quelle dei serramenti e dei Fontana le accuse contestate sono a vario titolo di associazione mafiosa estorsione e intestazione fittizia di beni ricettazione riciclaggio e traffico di droga frode sportiva e truffa attività per me per il look da una drammatica crisi economica impresa sull’orlo della chiusura è Cosa Nostra pronta a sfruttare l’emergenza fotografia della realtà economica palermitana messa nero su bianco nell’inchiesta della dda di Palermo Nord America il numero dei morti provocati dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato la soglia degliDaniela e quanto emerge dai dati pubblicati dall’università John Hopkins nel paese si contano adesso 80182 decessi di cui 830 nelle ultime 24 ore a fronte di 347871 casi accertati finora le persone guarite sono 230 2733 e in America Latina in appena 12 ore la panna e mi dà coronavirus ha registrato un nuovo tetto di contabile 381 1819 e di morti 21440 riprende oggi dopo aver sospeso i lavori torna all’una della scorsa notte la riunione del preconsiglio dei ministri preparatoria del CDM il decreto rilancio nella riunione notturna a quanto si apprende i tecnici dei Ministeri avrebbero esaminato circa la metà degli oltre duecento articoli del testo non risulta intanto ancora convocato il Consiglio dei Ministri per il varo della Maxi manovra da 55 miliardi che ieri tipo di Java per questo pomeriggiotempi dipenderanno anche dall’andamento dei lavori del CDM un attacco ad un ospedale è in corso a Kabul uomini armati hanno fatto irruzione questa mattina nella struttura nel distretto di numero 13 della capitale afghana l’area di Dafne e Barchi aprendo il fuoco contro la polizia e residenti della zona parlano anche di almeno due esplosioni un parlamentare Madia Rasetti ha confermato che un numero imprecisato di Medici è rimasto intrappolato nello Spedale secondo altre fonti le forze di sicurezza sono arrivate sul posto per ora non si hanno notizie di avvio di giornata in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund a che segna 237 punti due in meno di 239 della chiusura di ieri rendimento del titolo decennale italiano e al 188 perfetto terrore tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

