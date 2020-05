Ultime Notizie Roma del 12-05-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione l’Italia dal mondo apriamo con Milano ha postato una foto di Silvia Romano e sottoscritto impiccate la un consigliere comunale di Asolo Treviso Nico basso un bene Chissà capogruppo della civica verso il settore della giunta comunale leghista del Comune Trevigiano un post su Facebook che ha subito cancellato ma che era accompagnato da altri messaggi di odio prese volgari alla giovane cooperante italiana libera Somalia dopo 18 mesi di prigionia a Milano aperta un’inchiesta per gli insulti sui social e le frasi minacciose rivolte a Silvia Romano è responsabile dell’antiterrorismo Milanese Alberto no aperto un’indagine l’ipotesi con prenoti e di minacce aggravate a torno a Silvia Romano La giovane cooperante rapita in Kenya il 20 novembre 2018 è liberata Insomma lì al sabato scorsogià da domenica sono in Italia è storta una campagna di odio ora Dopo gli insulti e le minacce anche di morte vicino a casa della ragazza è stato trovato anche un volantino legate in particolare alla maturata dalla ragazza durante la prigionia il PM Nobili aperto un’inchiesta la Guardia di Finanza di Palermo arrestato 91 tra 8 e gregari estortori prestanomi di due palermitani dell’acquasanta e dell’Arenella in manette sono finiti esponenti di storiche famiglie mafiose palermitane come quelle dei Ferrante dei Fontana le accuse contestate a vario titolo di associazione mafiosa estorsione e intestazione fittizia di beni ricettazione riciclaggio traffico di droga frode sportiva e truffa attività Ferme per il look da una crisi economica impresa sull’orlo della chiusura è Cosa Nostra pronta ascoltare l’emergenza due messaggi per me estremamente importanti laghi di Leonardo Alessandro Profumosottolinea in un videomessaggio agli azionisti in vista dell’assemblea che si terrà nella forma semplificata consentita dell’emergenza covid-19 abbiamo raggiunto in alcuni casi superato gli obiettivi che ci eravamo prefissati abbiamo una visione chiara del nostro percorso strategico dice concludendo l’intervento che ripercorre quanto fatto negli ultimi anni in particolare nel 2019 si sofferma sulla situazione di emergenza di questi mesi ma guarda anche avanti chiariamo non c’è alcun legame tra la Maxi sanatoria e l’agricoltura da Coldiretti e confagricoltura dicono che serve personale forma 200.000 stranieri che hanno già lavorato in Italia ma sono bloccati all’estero nell’emergenza covid-19chiudono il dibattito meglio eh Io credo che siano litigi incrociati tra parti di governo così Matteo Salvini a unibus su La7 i Guns n’ Roses annullano il tour in Europa a causa della pandemia di coronavirus Iconica benda lo annuncia sulla pagina Facebook e purtroppo l’imminente tour europeo non accadrà le cose cambiano ogni giorno e vogliamo tenere pure i nostri membri dell’equipe e la band stiamo lavorando sodo con i nostri promotori locali e internazionali sui prossimi passi e faremo ulteriori annunci prima possibile Guns n’ Roses e grazie per la pazienza ce la faremo insieme la rock band statunitense avrebbe dovuto fare tappa in Italia a Firenze il 12 giugno prossimo ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

