Ultime Notizie Roma del 12-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio da Frascarelli sono circa 270 mila le imprese del commercio e dei servizi che rischiano la chiusura definitiva se le condizioni economiche non dovessero migliorare rapidamente con una riapertura ad ottobre è la stima dell’ufficio studi Confcommercio del rischio di chiusura delle imprese del terziario di mercato il 100% delle destinazioni in tutto il mondo sottoposto a restrizioni di viaggio per turisti internazionali a causa della pandemia di coronavirus secondo i risultati dell’ultimo monitoraggio dell’agenzia che si occupa di turismo per conto delle Nazioni Unite su tutte le 217 destinazioni mondiali 156 hanno fermato completamente il turismo internazionale con accuse a vario titolo di contradi sigarette del farmaco Cialis d’imbarco arbitrario di merci di contrabbando su una nave militare di peculato d’uso di istigazione alla corruzione corruzione per atti contrari ai dov’eri d’ufficio e falso 6 persone 5 delle quali militari della Marina Militare Italiana sono state sottoposte a misure cautelari in carcere quattro ai domiciliari e uno con obbligo di dimora l’indagine coordinata dalla Procura di Brindisi parte da un controllo sulla nave Caprera arrivata nel porto di Brindisi da Tripoli 15 luglio 2018 la nave era stata ceduta dall’Italia alla Libia nell’ambito dell’ operazione mare sicuro per il potenziamento del contrasto dell’immigrazione clandestina le verifiche sono state effettuate dalla guardia di finanza e dalla Capitaneria di Porto sono stata la prima a chiedere di istituire un bonus vacanze giudico questa misura molto utile Ieri abbiamo visto che il bonus è diventato un complicato meccanismo di 3Imposta che non garantisce risorse immediate alle imprese oltre ad essere limitato ad alcune famiglie e non per tutti considerato che le risorse sul turismo sono meno del previsto nel DL credo sia giusto cambiare il bonus vacanze per renderlo più semplice è immediato lo scrive su Facebook è la capogruppo di Italia Viva la camera Maria Elena Boschi cioè ancora attesa al Moretto il quartiere a nord di Milano in cui è cresciuta Silvia Romano la cooperante rapita 18 mesi fa in Kenya è liberata sabato dalle prime ore dell’alba Nonostante la pioggia i giornalisti aspettano il suo rientro in città che potrebbe avvenire nel pomeriggio sulla porta nel condominio in cui abita la madre Nel frattempo sono stati lasciati dei Fiori attaccati altri cartelli di benvenuto per davvero tanto bisogno di persone come te grazie di esistere si legge su un foglio appoggiato davanti al cancello di ingresso mentre ce ne sono altri che ringraziano i servizi segreti italianiMinistero degli Esteri e come dicevamo nelle premurosa parliamo di scuola ANIEF organizza webinar su 393020 e 25 ordini del giorno presenti alla vigilia del voto in Senato sentiamo il presidente Marcello Pacifico ANIEF per informare tutti i lavoratori della scuola su alcuni diritti fondamentali e grazie anche alla consulenza tra i relatori di esperti avvocati che fanno il punto sulla giurisprudenza e sull’approdo della Cassazione su alcuni temi fondamentali Qual è la ricostruzione di carriera della carriera gli scatti di anzianità durante il periodo di precariato di accensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto 6 la retribuzione delle ferie non godutedurante il periodo di precariato e risarcimenti dovuti per l’abuso dei contratti ancora la temporizzazione per i passaggi di ruolo I pastori di profilo professionale l’indennità di vacanza contrattuale anche quindi sono tutti i temi il primo gradone stipendiale per i riassunti temi che riguardano dei diritti dei Lavoratori che sono stati scolpiti con delle decisioni della giurisprudenza che sono difformi rispetto alla normativa illegittima che siete di Cretone legittime sia contrattuale sia legislativa E perché in contrasto con 8 spesso con alcune con alcuni diritti presenti nelle 10 comunitarie ma oltre questo proprio oggi questi seminari si svolgeranno da oggi ogni giorno dalle 19 19:30 saranno sei in tutto nelle prossime in queste prossime due settimane mentre sempre oggi alle 17 sarà possibile discutere

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa