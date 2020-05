Ultime Notizie Roma del 12-05-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il governo al lavoro per superare le divisioni che hanno finora bloccato il decreto rilancio l’obiettivo ribadito da una nota di Palazzo Chigi e dare nelle prossime ore il via libera ad una solida rete di aiuti investimenti a protezione dei cittadini famiglie e imprese sul tema migranti Conte rileva che regolarizzare per un periodo determinato immigrati che già lavorano sul nostro territorio significa spuntare le armi del caporalato e contrastare il lavoro in nero clini Prena l’ultima bozza del DL ancora non va intanto la chiave del ministro Bonafede commenta la mancata nomina di Nino Di Matteo al hadaf pure interferenza dice diretta o indiretta nella nomina del capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria riguarda le strumentazioni che qualcuno vorrà ancora una volta fare in merito alle ormai note scarpeaggiungere buonafede ricordo che sono state determinate da decisioni prese in piena autonomia e Indipendenza dei magistrati competenti nella maggior parte dei casi per motivi di salute sui quali ovviamente non ci sta un condizionamento da parte del ministero del governo sulle mangianze coronavirus e lavoriamo nell’esclusivo interesse dei cittadini al fine di tutelare al meglio la loro salute poteva alta faccio degli errori per i quali mi aspetto critiche ma solo dai cittadini così Il commissario per l’emergenza domenica Arcuri è tornato sulle polemiche per l’assenza delle mascherine a prezzo calmierato noi stiamo facendo la nostra parte aggiunto e lo facciamo la faccia non è il commissario Dov’è rifornire le farmacie i loro distributori nei si è impegnato a farlo l’ultima notizia in chiusura per gli insulti sui social e le frasi minacciose rivolta nei confronti di Silvia Romano La giovane cooperante rapita in Kenya il 20 novembre 2018 liberata Insomma al sabato scorso il responsabile dell’antiterrorismo Milanese Alberto Nobili aperto un’indagine li fa tesi controdi minacce aggravate la madre bisogna ora dimenticare sconcerta l’iniziativa di un consigliere comunale di Asolo in provincia di Treviso Nico basso che ha postato su Facebook una foto di Romano e sotto ha scritto impiccate e tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa