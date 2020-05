Ultime Notizie Roma del 12-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno mascherina obbligatoria in tutte le scuole italiane è una delle ipotesi sul tavolo degli esperti che stanno lavorando al piano per consentire di tornare sui banchi a settembre oltre al distanziamento Sociale nelle classi con i conti separati da almeno un metro e mezzo l’altra ipotesi che la mascherina si è obbligatoria per tutti gli studenti sopra i 6 anni docenti e tutto il personale della scuola la cronaca la Guardia di Finanza di Palermo arrestato 93 posti e gregari e prestanomi di due storici clan palermitani il maxi blitz coordinato dalla dda di Palermo ha colpito il clan dell’acquasanta dell’Arenella di manette esponenti di storiche famiglia palermitane come quelle dei Ferrante dei fontana che ordinavano da Milano le attività le accuse sono di associazione mafiosa estorsione e intestazione fittizia di beni ricettazione riciclaggio traffico di droga frode sportivaattività per me per il look down la drammatica crisi economica imprese sull’orlo della chiusura è Cosa Nostra pronta a sfruttare l’emergenza e la fotografia che emerge dall’inchiesta un contesto assai favorevole al rilascio dei piani dell’associazione criminale nuovo monito di Papa Francesco Mi rivolgo ai responsabili delle Nazioni di tutto il mondo affinché investano nella salute come bene comune primario potenziando le strutture impiegando più infermieri pontefice nel messaggio per l’odierna giornata internazionale dell’infermiere Francesco li definisce Santi della porta accanto e li ringrazia per il servizio all’umanità in chiusura lo sport di calcio le squadre dei membri degli staff tecnici di rimanere in isolamento per 15 giorni dal momento della ripresa degli allenamenti di gruppo sarebbe questa secondo quanto si apprende una delle indicazioni Oltre alle quali anticipato ieri sarebbe questa secondo quanto si apprende una delle indicazioni oltre a quelle anticipato ieri dall’ansa la quarantena di tutto il gruppo dopo un contagio la responsabilità del medico è rivolta dal CTS al mondo del calcio per la ripresa del campionato è tutto Grazie per averseguito le muse tornano alla prossima edizione

