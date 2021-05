Ultime Notizie Roma del 12-05-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 12 Maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio centrodestra in pressing per la revisione del coprifuoco e delle riaperture l’istituto superiore di sanità lavoro nuovo modello di valutazione del rischio di contagio che oggi arriverà sul tavolo del vertice tra governo e regioni Poi vedi prevista la cabina di regia con draghi calano in tanti ricoveri le terapie Intensive altri 251 morti seiser critica da parte sua e l’invio dei richiami vaccinali antico vite la variante indiana del copyright stata rilevata dalla m in 44 paesi del mondo ormai è guerra tra Israele e hamas il movimento islamista annunciato nella notte il lancio di altri 110 razzi su Tel Aviv e altri 100 su Sud dello stato ebraico 5 gli italiani morti del lunedì per i razzi lanciati dalla striscia di Gaza Tra cui due stamani Allora almeno 32 palestinesi uccisi in Raid di Israele sulle perle cinese per cui 10 bambini oggi incontro urgente del consiglio di sicurezza dell’ONUsul decreto sostenibili stati rapidi Sulla base del fatturato è una compensazione ulteriore a fine anno sulla base dei bilanci attesa oggi Una ventata di ottimismo in tutta l’Unione Europea per le prime previsioni economiche europee dall’avvio della campagna va in recovery Fund verrà inglobato nelle Stime di Bruxelles il suo impatto sul PIL è stimato fino a 3.5 bici è Oggi riunione del consiglio direttivo da recovery al caso durigon Abbassando la sospensione dei brevetti per i vaccini anti covid e altri temi di attualità su questo oggi draghi dovrà cimentarsi nel suo primo Question Time alla camera l’ultimo premi e rispondere alle interrogazioni a risposta immediata in aula a Montecitorio è stato ad ottobre lieve miglioramento meteo oggi sull’Italia permane per l’allerta arancione per il maltempo in Lombardia Quella gialla in emilia-romagna Piemonte Trentino e Veneto previsto tempo instabile anche in Toscana e Umbria più soleggiato sul resto del paese ripresa delle temperature a nord in calo invece al sud Volevo solo nascondermi Giorgio diritti sbanca i Davide di Donatello con 7 statuette film regia attore protagonista Elio Germano scenografiaacconciatore suono grande sconfitta invece Hammamet di Gianni Amelio che concretizza solo trucco dopo 14 candidature miglior attrice protagonista a Sofia Loren la vita davanti a sé sport nella bici po’ della terzultima giornata della Serie A di calcio Napoli batte 51 al Maradona l’Udinese vede la qualificazione alla Champions oggi le altre cagliari-fiorentina alle 18:30 Atalanta Benevento Bologna Genoa Inter Roma Lazio Parma La Spezia Sassuolo Juve Torino Milan alle 20:45 Buffon lascia a fine stagione bianconeri il per in giro oggi la quinta tappa Modena Cattolica per gli internazionali d’Italia oggi nel secondo turno sinner sfida Nadal in campo anche berrettini Travaglia il derby azzurro magher Sonego ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di scopo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa