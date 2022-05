Ultime Notizie Roma del 12-05-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio gazprom ha annunciato che non sarà più in grado di esportare gas attraverso la Polonia con il gasdotto yamal Europa dopo che la mosca imposto sanzioni nei confronti dell’azienda proprietaria della sezione con il gasdotto è stato applicato un divieto di transazioni e pagamenti a invita soggetti a sanzioni affermato in una nota questo significa il divieto di utilizzare un gasdotto di proprietà di fall Guys per trasportare il gas Russo attraverso la Polonia ha detto la società in una nota prosegue la discesa del numero di nuovi casi settimanali di covid che si attestano foto 286000 con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 41000 casi giornalieri A fronte tuttavia di un calo del 23 6% di tamponi totali ad affermarlo è Nino cartabellotta presidente della fondazione gimbe nella settimana che va dal 4 al 10 maggioregioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi da almeno 18 sei dell’Emilia Romagna della Provincia autonoma di Bolzano almeno 30 29 della Puglia rispetto alla settimana precedente in tutte le province si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi di incidenza supera i 500 casi per centomila abitanti in 48 province negli Stati Uniti morti per covid hanno superato la soglia di un milione lo fa sapere la Casa Bianca dobbiamo restare vigili di fronte a questa pandemia e fare tutto quello che possiamo per salvare quante più vite possibili come abbiamo fatto con più test vaccini e trattamenti che mai ha detto il presidente americano Joe biden in un comunicato un esplosione in un impianto chimico nel sud est della Slovenia che ho usato almeno 20 feriti le autorità hanno esortato i residenti nelle vicinanze a rimanere chiuso la deflagrazione avvenuta 8:30 circa kocevje città di 8000 abitanti che si trova a circa 55 km dalla capitale Lubiana le cause non sarebbero ancora no te e andiamo a parlare dida oggi al 31 maggio si aprono le graduatorie GPS per l’aggiornamento della prima e seconda fascia per più di 75000 insegnanti precari della Scuola Marcello Pacifico per diventa sindacato Ania ma anche per poter scegliere anche di sostegno In ogni caso come ANIEF mettiamo a disposizione anche gli studio legale per andare ad avanzare tutto il personale escluso da questo aggiornamento in particolar modo per tutti coloro che conseguiranno il diploma come insegnante tecnico pratico a lui o ancora ti arriveranno entro luglio e non saranno quindi inseriti non gli consigliamo di presentare la domanda così come tutti coloro che considerano un titolo all’estero o ancoraavendo conseguito il titolo all’estero non avendolo ancora riconosciuto potranno comunque fare i contratti per fare i supplenti È importante anche per tutti coloro che conseguiranno la socialità sostenga anche tra il 20 luglio e il 31 luglio quindi importante chiedere informazioni ma anche ricorrere per far rispettare i propri diritti e tutto Buon proseguimento riesco

