Ultime Notizie Roma del 12-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale 1 Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio questa mattina alle 9 il vertice di governo sulla trattativa aperta con l’Unione Europea dopo che il verbo dell’ecofin hanno dato il via libera alla proposta della commissione di procedura di infrazione contro l’Italia per debito eccessivo una prova che può durare anni ha detto junker definendo quello dell’Italia un problema serio secondo il ministro Tria e interessi e trovare un compromesso con Bruxelles per evitare la procedura il Presidente del Consiglio vuole intervenire in prima persona annunciando per oggi ho una riunione economica a cui parteciperanno Salvini è Di Maio se un giorno non avessi mandato pieno lascerai ha detto il premier e intanto in consiglio dei ministri approvatodecreto sicurezza bis dopo mesi di polemiche che osservazioni giunte anche dal nonno a cui il governo ha risposto in una lettera indirizzata all’alto commissario Michelle bartsch le nega le accuse di violazione dei diritti dei migranti definisce il modo in cui le nazioni unite affrontano la questione Libica è un approccio inadeguato e di stupefacente ristrettezza mentale intanto lega al Senato Ritira i suoi emendamenti al salario minimo su un cui apre un confronto con i 5 Stelle Oggi alla camera prima voto di fiducia dopo le elezioni europee decreto sblocca cantieri calcio gol di Insigne Verratti per gli azzurri nelle match di qualificazione per Euro 20 20 con la Bosnia partita terminata 21 che eravamo forse un po’ stanchi ma nel secondo tempo ci abbiamo messo tutto soprattutto carattere ha commentato il tecnico Roberto Mancini esordio travolgente degli Statiil mondiale di calcio femminile le campionesse del mondo in carica hanno battuto la Thailandia 13 a 0 È tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa