Ultime Notizie Roma del 12-06-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento informazione sono stati arrestati Paolo Arata e consulente della lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia ed il figlio francesco sono accusati di corruzione autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni sarebbero soci occulti dell’imprenditore Trapanese dell’eolico Vito nicastri ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del Boss Matteo Messina Denaro l’arresto È stato disposto dal GIP di Palermo Guglielmo Nicastro su richiesta della dda guidata da Francesco lo vuoi gerata sono indagati da mesi per un giro di mazzette alla siciliana che coinvolge anche nicastri tornato in cella già ad aprile oggi vertice di governo sulla trattativa aperta con l’Unione Europea o dopo che gli sherpa dell’ecofin hanno dato il viaLa proposta della commissione di procedura di infrazione contro l’Italia per debito eccessivo una prova che può durare anni ha detto junker definendo quello dell’Italia un problema serio secondo il ministro Tria nostro interesse trovare un compromesso con Bruxelles per evitare la procedura entro metà luglio chiudere al cara di Mineo il centro per richiedenti asilo in provincia di Catania la arriva dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini che parla di una buona notizia per chi per anni ha vissuto in zona assumendo criminalità e disagi nel centro Attualmente ci sono 152 persone quando si insedia il governo giallo verde a giugno dell’anno scorso gli immigrati presenti nella struttura erano oltre 2500 il picco è stato registrato il 7 luglio del 2014 con Oltre 4000 ospiti arrestato per truffa al finanziere Alessandro Proto 44 anni Milanese residente in Svizzera già gravato da precedenti penali per truffa ad una donna diQuale avrebbe sottratto €130000 Proto spiega Guardia di Finanza era già noto alla ribalta della stampa Nazionale ed estera per millantato affari immobiliari con personaggi di fama mondiale tentativi di scalata di imprese di primo piano nel 2013 era stato indagato dalla Procura della Repubblica di Milano e poi arrestato per manipolazione del mercato ed ostacolo all’attività degli organi di vigilanza Gennaro secondo la Guardia di Finanza era stato investito da Proto su siti di gioco online È tutto della redazione di auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa