Ultime Notizie Roma del 12-06-2019 ore 13:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Luigi in studio arrestati Paolo Arata ex consulente della lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia ed il figlio francesco sono accusati di corruzione autoriciclaggio intestazione fittizia di beni sarebbero soci occulti del imprenditore Trapanese dell’eolico Vito nicastri ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del Boss Matteo Messina Denaro sequestrate anche 8 società che operano nel campo delle energie rinnovabili settore in cui hanno investito indagati e rata sono indagati da mesi per un giro di mazzette Regione Siciliana che coinvolge anche nicastri tornato in cella già da aprile indagati funzionari regionali a Palazzo Chigi vertice di governo con il premier Giuseppe Contepremier Salvini è Di Maio i ministri è Fraccaro il vertice dovrebbe analizzare la trattativa aperta con l’Unione Europea dopo il via libera degli sherpa la proposta di procedura di infrazione contro l’Italia secondo il ministro Tria è nostro interesse trovare un compromesso con Bruxelles degli Esteri Cresce la protesta ad Hong Kong Dov’è il Parlamento ha rinviato l’inizio dell’esame della legge sulle estradizioni sotto la pressione delle manifestazioni i manifestanti sono entrati nella sede del Parlamento della polizia antisommossa ha risposto sparando gas lacrimogeni e fumo all’interno dell’edificio riporta allo staff China morning post secondo cui alcuni membri dell’assemblea stanno fornendo fazzoletti e acqua le persone ferite del gas il capo della polizia appena reso noto che gli scontri sono stati riclassificati come è rivolta la dichiarazione avrà gravi implicazioni per tutti coloro che saranno arrestati ad un anno dall’annuncio del governo Italiachiudere i propri porti alle navi umanitarie almeno 1151 persone uomini donne e bambini sono morte oltre 10.000 sono state riportate forzatamente invidia questa è la spia di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere che chiedono di garantire con urgenza un sistema di ricerca e soccorso in mare adeguato intanto entro metà luglio chiudere al cara di Mineo il centro per richiedenti asilo in provincia di Catania l’annuncio arriva dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini che parla di una buona notizia per chi per anni ha vissuto in zona subendo criminalità e disagi nel centro Attualmente ci sono 152 persone quando si insedia il governo giallo verde a giugno dell’anno scorso gli immigrati presenti nella struttura erano oltre 2500 il babbo invece ha fatto un appello contro l’aborto la vita è sacra perché è dono di Dio siamo chiamati a difenderla e servirla già dal concepimento nel grembo materno Fino all’età avanzata quando è segnata dalle infermità esofferenza non è lecito distruggere la vita e renderla oggetto di sperimentazione a false concezioni vi chiedo di pregare affinché sia sempre rispettata la vita umana queste le parole del punto è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

