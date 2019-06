Ultime Notizie Roma del 12-06-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitali in studio sono stati arrestati ex consulente della lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia e il figlio francesco sono accusati di corruzione autoriciclaggio intestazione fittizia di beni sarebbero socio furti del imprenditore Trapanese delle Vito nicastri ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del Boss Matteo Messina Denaro sequestrate anche op società che opera nel campo delle energie rinnovabili settore in cui hanno investito gli indagati di adattarsi rapidamente per un giro di mazzette alla Regione Siciliana che coinvolge anche nicastri tornato in cella già da aprile indagati funzionari regionali in corso a Palazzo Chigi il vertice di governo con il premier Giuseppe Conte vicepremier Salvini Luigi Di Maio i ministri Tria e Fraccaro il vertice dovrebbe analizzare la trattativa aperta con l’Unione Europea dopo il via libera degli sherpa alla proposta di procedura di infrazione contro l’Italia secondo Minisil nostro interesse a trovare un compromesso con Bruxelles il Ministro dell’Interno Salvini smentisce come privè di qualsiasi fondamento l’ipotesi di una patrimoniale di tasse sui risparmi sui conti correnti degli italiani ho su cassette sicurezza Cambiamo argomento i militari della Guardia di Finanza di Como hanno arrestato per truffa il finanziere Alessandro Proto 44 anni Milanese residente in Svizzera già gravato da precedenti penali per truffa una donna malata di cancro alla quale avrebbe sottratto €130000 oltre che di truffa pluriaggravata proprio accusato di autoriciclaggio per aver investito il denaro su siti di gioco online per nascondere la provenienza È tutto Buon proseguo di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa