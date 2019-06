Ultime Notizie Roma del 12-06-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio non è stato risolutivo il vertice di governo a Palazzo Chigi sui temi economici da riunione durata circa 2 ore e mezza con una coda finale solitalia istruito il dossier conti pubblici per evitare la procedura di infrazione fatto una riunione molto utile abbiamo avviato un percorso di confronto nel governo sarebbe però appena iniziato la mia porta è sempre aperta ma non perdiamo tempo il monito del commissario moscovici mentre conferma che non ci sarà una manovra aggiuntiva aggiunge che la procedura contro gli fa male anche l’Europa evitare la procedura avrebbe effetto sulla crescita per la salita dello Spread più che per la sanzione Europea dice il CEO di Intesa San Paolo Messina sospiri avevamo ragione il governo si è mosso nella giusta direzione dice Sottosegretario del MoVimento 5 Stelle buffagni sull’arresto di Paolo Arata e consulente della lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia e del figlio Francesco Di Battista invita il movimento denunciare il malaffare mentre ildella Sicilia Musumeci aggiungermi regione rata ha trovato di no la cosa per gli imprenditori e corruzione autoriciclaggio intestazione fittizia di beni sarebbero soci occulti del imprenditore Trapanese dell’eolico Vito nicastri ritenuto dai magistrati Dari finanziatori della mattinata del Boss Matteo Messina Denaro sulla crisi Alitalia sono state valutate le opzioni sul tavolo prioritariamente le manifestazioni di interesse pervenute per definire presto da questo la fermano fonti della Lega dopo il vertice di Palazzo Chigi stiamo lavorando intensamente dice il ministro del MoVimento 5 Stelle Toninelli mentre avanti afferma che in una nota non si ha alcun fondamento notizie di accordi anche preliminari per un eventuale partecipazione alla newco Alitalia fino a giudice della Cassazione Riccardo fuzio ha promosso l’azione disciplinare nei confronti dei 4 consiglieri togati del CSM che si sono auto sospesi per la vicenda degli incontri con l’ex presidente dell’associazione nazionale magistrati Luca Palamara e deputati del PD Cosimo Ferri Luca Lotti sulla nomina del nuovo procuratore di Roma il caso dimostraPiazza della riforma della Giustizia dice Salvini Cresce la protesta hutong Dov’è il Parlamento ha rinviato l’inizio dell’esame della legge sulle tradizioni sotto la pressione dei manifestanti e la polizia antisommossa ha risposto alla festa Sperando gas lacrimogeni fumogeni nelle palazzo del parlamento alcuni membri dell’assemblea hanno fornito fatto le piacque le persone intossicate dai gas di capo della polizia ha reso noto che gli scontri sono stati indicati come rivolta Con gravi implicazioni per tutti coloro che saranno arrestati la Cina conferma pieno sostegno alla legge sulle tradizioni ma nega di aver inviato truffe è tutto regolare Sì ma non abbiamo nessuna preoccupazione è il commento del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sulle notizie dell’indagine sulla nomina di Francesco spina a consigliere della società innovapuglia l’incompatibilità di Emiliano è stata esclusa dalla Naked agli uffici del gabinetto del presidente perché spina è un semplice consigliere di amministrazione senza deleghe emergenza con case dista da qua a te a Premana Primaluna e Dervio in provincia di Leccodopo i violenti temporali della scorsa notte sono andati i vari punti torrenti Verrone Pioverna pesantissimi disagi in particolare a Premana in Alta Val Varrone nella zona più a nord della Valsassina avverbio è stato anche fatto un campeggio mobilitazione generale per i vigili del fuoco carabinieri che non è pronto intervento della Protezione Civile con centinaia di volontari ingenti danni materiali non si registrano al momento feriti che abbiamo in America si votasse questa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump perderebbe un solo con Joe biden ma con diversi candidati democratici e quanto emerge dall’ultimo sondaggio della quinta University secondo cui l’ex vicepresidente avanti al Tycoon di Ben 13 punti il senatore Bernie Sanders stacca invece l’attuale presidente di 9 punti La senatrice californiana kamala Harris di 8 La senatrice Elizabeth Warren di 7 di South Bend indiana Pets di 5 punti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa