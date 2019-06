Ultime Notizie Roma del 12-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitali in studio si è concluso Dopo circa 2 ore e mezza il vertice di governo convocato a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte sui temi economici in particolare sui conti pubblici al fine di evitare la procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea un incontro che sta interlocutorio non risolutivo Matteo Salvini esprime comunque ottimismo è stato in riunione economico interessante molto utile che abbiamo cominciato un percorso su alcune voci Export investimenti edilizia che è importante perché se riparte il paese ci sono troppe poche è sempre se riparte si vede dalle gru per il ministro dell’economia Giovanni Tria dobbiamo arrivare assolutamente un compromesso con una trattativa è un dialogo costruttivo per evitare in tutti i modi la procedura di infrazione dell’Unione Europea che farebbe sicuramente male all’Italia ma può far male anche all’Europa Cambiamo argomento sono stati arrestati Paola rapex consulente della lega per l’energia decade.Sportitalia il figlio francesco suona accusati di corruzione autoriciclaggio intestazione fittizia di beni nell’ambito di un’indagine su un presunto giro di mazzette alla Regione Siciliana i due sarebbero soci occulti dell’imprenditore mese dell’eolico Vito nicastri ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del Boss Matteo Messina Denaro la misura cautelare riguarda anche nicastri a quelle però è stata notificata in carcere quanto già detenuto che il figlio questa vicenda giudiziaria aveva portato alla revoca dell’incarico dell’ex Sottosegretario leghista Armando Siri indagato nell’altro filone dell’inchiesta sempre insieme adatta per una presunta mazzetta da €30000 in cambio di un ente per aggiustare altri finanziamenti e gli affari scaleoti Convito nekat portiamo ancora pagina andiamo in Lombardia il finanziere Milanese Alessandro Proto 44 anni è stato arrestato per truffa aggravata ai danni di una donna malata di cancro e Non commettere appreso In un primo momento con gravi problemi fisici e psichici eseguire il resto sono stati i militari della Guardia di Finanza di Como alla vittima avrebbe sottratto in più riprese 103€1000 il finanziere residente in Svizzera che ha già precedenti penali per truffa e violazioni finanziarie è accusato anche di autoriciclaggio per aver investito il denaro su siti di gioco online per nascondere la provenienza cambiamo ancora argomento andiamo all’estero Alta tensione a Hong Kong Dove è montata la protesta di migliaia di manifestanti contro la controversa legge sulle tradizioni in Cina secondo il South China morning post i manifestanti sono entrati nella sede del Parlamento di Hong Kong e la polizia antisommossa ha risposto sparando gas lacrimogeni e fumogeni all’interno dell’edificio il capo della polizia ha reso noto che gli scontri sono classificati come rivolta i manifestanti da ora e stanno occupando le strade intorno al parlamento oggi l’assemblea avrebbe dovuto cominciare esaminare in seconda lettura la legge sulle tradizioni a causa delle manifestazioni del parlamento and long ha rinviato la seduta a ora da destinarsi rimaniamo a lettere il mio obiettivo non è uno di arma il no Deal deve restare sul tavolo comecosì Boris Johnson rispondendo i media nel suo primo evento pubblico della corsa per il dopo theresa May è uno strumento vitale dei negoziati per cercare un accordo molto migliore di quella attuale dice Johnson insistendo che il miglior modo per evitare il divorzio senza accordo e prepararti e che comunque un Ulteriore rinvio dell’uscita dall’Unione Europea significa sconfitta significa Jeremy corbin al governo e questa è l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa