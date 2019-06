Ultime Notizie Roma del 12-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio del governo c’è un clima di ritrovata fiducia di dialogo e oggi ci siamo ritrovati per una riunione conomica per iniziare impostare la manovra economica e sono ottimista così le Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Ospite del forum dopo il vertice di questa mattina che si è concluso in modo interlocutorio Conte ribadisce la volontà di avviare un dialogo con Bruxelles non una prova muscolare assicura forniremo le risposte che aspettano e ridurremo il debito a Entrate più cospicue rispetto a quelli destinati a far sapere che le discussioni riservate vanno avanti e Salvini attacca la Commissione Europea è vecchia delegittimate non puoi imporre sanzioni la mia porta è aperta ma non perdiamo tempo monito del commissario moscovici che assicura applicheremo le regole che cambiamo argomento Suspiria avevamo ragione dice del sottosegretario del MoVimento 5 Stelle buffagni sull’arresto di Paolo Arata ex consulente della lega per l’energia e deputato di Fidel figlio francesco centinaio assicuro che non ci sarà nessuno scossone per il governo mentre Salvini sinarca ha partecipato a un convegno e me lo ritrovo consulente della Lega la cosa per gli imprenditori e corruzione auto ciclaggio intestazione fittizia di beni soci occulti del imprenditore Trapanese dell’eolico Vito nicastri ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della tinazza del Boss Matteo Messina Denaro Claudio Lotito presidente Lazio e consigliere della Federcalcio ha formalizzato un’offerta riservata di acquisto per Alitalia il ministro Tria al Question Time alla camera preciso intanto che in via del tutto per eliminare la tempistica per l’intervento del finale Italia prevede il primo luogo la presentazione di una proposta d’acquisto vincolante da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse e dopo valutazione dei commissari del mise l’emanazione di un decreto di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali della procedura di vendita Atlante mega accordi Il giudice della Cassazione Riccardo fuzio ha promosso l’azione disciplinare nei confronti dei 4 consiglieri togati del CSMauto sospesi per la vicenda degli incontri con l’ex presidente dell’associazione nazionale magistrati Palamara i deputati del PD Ferri Lotti sulla nomina del nuovo procuratore di Roma e quindi adesso potrebbe ricominciare da zero il Quirinale sottolinea intanto che il presidente Mattarella non ha mai parlato con nessuno di nomine dei magistrati non è mai intervenuto per il nostro equipaggio ha concluso il supporto di 52 persone da un gommone Largo della Libia 46 Villa d’Adda villa lo scrive in Un Tweet sea-watch spiegando che questa mattina alle 9:53 dopo che l’aereo di ricognizione kolibri aveva avvistato imbarcazione sono state informate le autorità competenti si diventa Guardia Costiera Libica aggiunge Sea Watch e successivamente comunicava di aver assunto il coordinamento del caso Giunti sulla cena priva di alcun effetto di soccorso abbiamo proceduto al salvataggio come il diritto internazionale impone i naufraghi sono a bordo della Sea Watch the più di 400 persone sono state fermate a Mosca per avere partecipato a una manifestazione di sostegno il giornalista di Ivan arrestato e poi scagionato dascusa lo fa sapere il Ministero dell’Interno tra i pneumatici anche l’oppositore Alex navali che rischia fino a 30 giorni di reclusione dopo essere stato accusato di aver organizzato il corteo stanza chiusa il fake news media di rispondere sondaggi falsi su di lui dopo che un sondaggio della quindi piatti University lo ha dato in ritardo di 13 punti su ex vicepresidente vide la nuova arma preferita sono i sondaggi Trump secondo il quale i fake news mi dicono di aver avuto indiscrezioni sui sondaggi fatti dalla mia campagna Sì grazie nonostante la caccia alle streghe senza fine sono i migliori numeri che abbiamo mai avuto vinceremo di nuovo il ciclista britannico Chris Froome non parteciperà al prossimo Tour de France per il quale era dato come grande favorito il team principale della squadra baseball Sport ha confermato i peggiori tumori dopo la caduta del corridore di cognizione al giro del delfinato è caduto in una discesa quando procedeva ad alta velocità colpito muletto ci vorrà un bel po’ prima che torni a correre era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

