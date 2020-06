Ultime Notizie Roma del 12-06-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e venerdì 12 giugno Buongiorno da Francesco Vitale il premier conte mette a punto i dettagli del piano per gli Stati Generali al via Domani incontro i capigruppo della maggioranza e che vi chiedo una svolta di concretezza approvato dal Consiglio dei Ministri il Family Act presentato dalla ministra Bonetti soddisfatto Conte che ha parlato di un sostegno alla genitorialità contro la denatalità e a favore della crescita di bambini e giovani un provvedimento spiegato che favorisce anche la conciliazione della vita familiare con lavoro il premier Giuseppe Conte sarà sentito oggi come persona informata sui fatti in merito l’inchiesta dei PM di Bergamo sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro I magistrati vogliono capire se aspettava istituire aspettava al governo alla Regione o entrambi se ci siano meno responsabilità penali e se non aver isolato i due comuni si è stata una delle cause che ha portato l’altro numero di notte in Val Seriana e nelle sue RSAe mentre i contagi tornate vive in Italia il governo Vara un nuovo allentamento delle misure anti covid 19 lunedì riapriranno le aree giochi centri estivi anche per i bambini da 0-3 anni Oltre alle sale scommesse niente da fare invece per il calcetto gli sport da contatto lo vuoi ripresa slitta al 25 giugno lavanderia di coronavirus esplode in America Latina dove i casi hanno superato Ormai il milione e mezzo il paese più colpito il Brasile che ha superato i 800 mila casi 40000 morti con un impressionante aumento di 100.000 contagi negli ultimi tre giorni stiamo facendo tante cose buone Non servono le e ordine Donald Trump e rilancia lo slogan di Richard Nixon aprendo una tavola rotonda Dallas dove però non sono mancate polemiche il presidente statunitense è stato accusato di non aver invitato all’incontro i tre dirigenti più è in grado delle forze dell’ordine locale la sceriffa mariabronn il capo della polizia re nero e procuratore Distrettuale John Crane ho tutti afroamericani 100 giorni dello stop causavirus anche in Italia ritorno al calcio giocato ad aprire le danze saranno juventus-milan che saranno impegnate allo Stadium senza pubblico nel ritorno della semifinale di Coppa Italia dopo l’una l’uno dell’andata febbraio domani invece toccherà a Napoli e Inter ed è tutto anche per questa edizione Noi torniamo più tardi Ti auguro un buon inizio di giornata e buon proseguimento di ascolto restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa