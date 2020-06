Ultime Notizie Roma del 12-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata e un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Francesco Vitale è venerdì 12 giugno il premier Giuseppe Conte sarà sentito oggi come persona informata sui fatti in merito all’inchiesta dei PM di Bergamo sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro I magistrati vogliono capire se aspettava istituire la ho al governo alla Regione entrambi e se ci siano meno responsabilità penali e se non aver isolato i documenti a stare una delle cause che ha portata l’altro numero di morti Invalsi Chiama e nelle sue RSA il premier Conte Metaponto i dettagli del piano per gli Stati Generali al via domani e incontri capigruppo della maggioranza il PD chiede una svolta di concretezza approvato dal Consiglio dei Ministri farmi presentato dalla ministra Bonetti soddisfatto come te che ha parlato di un sostegno alla genitorialità contro la denatalità e a favore della crescita dei bambini giovani un provvedimento ha spiegato che favorisce anche la conciliazione delfamiliare con il lavoro e 20 contagi tornano a salire in Italia il governo Vara un nuovo allenamento delle misure anti covid 19 lunedì riapriranno le aree giochi centri estivi anche per i bambini da 0 a 3 anni Oltre alle sale niente da fare invece per il calcetto gli sport da contatto la tua ripresa slitta invece il 25 giugno da un’altra parte il discorso per l’accettazione delle nomination nella casa bianca a Jacksonville in Florida annunciato la presidente del comitato nazionale del partito repubblicano Arona McDonald la Florida non solo un posto speciale nel cuore del presidente come sono stato di residenza ma è cruciale nella strada per la vittoria nel 20 20 ha dichiarato ti terrà invece a Charlotte North Carolina ma con un numero ridotto di delegati a causa della pandemia di coronavirus una scossa di magnitudo di 3,2 stata registrata dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Largo delle Isole Eolie a una profondità di 11 chilometri il terremoto è venuta alle 3:48 davanti alle coste di Filicudi a 100 giorni dallo stop a causa coronavirusin Italia ritorna il calcio ha giocato ad aprire le danze saranno juventus-milan che saranno impegnate allo stadio ma senza pubblico nel ritorno della semifinale di Coppa Italia dopo le 11 dell’andata di febbraio domani invece ed è questa era l’ultima notizia ha avuto ancora auguri di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa