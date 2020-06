Ultime Notizie Roma del 12-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Consiglio dei Ministri approva il daikon c’è degli sgravi per gite colloqui con te firmato nuovo dpcm il Presidente del Consiglio Ministri della famiglia nella Bonetti del Lavoro Nunzia catalfo comunica le novità introdotte dai due provvedimenti per la famiglia e nuovo dpcm come misure previste per contrastare la pandemia di covid 19 in Italia da lunedì in tutto il paese si potrà scaricare e usare l’app immuni la protezione civile ha reso noti i dati dell’ emergenza covid e nelle ultime 24 ore in totale delle persone che hanno contratto il virus è di 236142 con un incremento rispetto alle precedenti e 24 di 379 nuovi casi il crollo della produzione industriale ad aprile per le auto e almeno 98% le industrie tessili dell’abbigliamento e degli accessori e quelle della fabbricadi trasporto sono le più colpite con riduzione della produzione senza precedenti rispettivamente pari al 80,5% e al 74% l’unico comparto in leggera crescita che lo farmaceutico rimane sostanzialmente stabile quello alimentare e in chiusura parliamo di petrolio di economia quotazioni in discesa se timori di una possibile seconda epidemica sul mercato a teatro di New York continua la discesa dei prezzi con il Greggio che passa di mano a 35 43 dollari al barile A fronte dei 36/34 di ieri sera scende anche il blu che perde ancora il 10% 37,34 dollari al barile ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa