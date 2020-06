Ultime Notizie Roma del 12-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri approva il familias dai congedi sgravi per gite colloqui con te firmato il nuovo dpcm il Presidente del Consiglio Ministri della famiglia nella Bonetti e del Lavoro Nunzia catalfo comunicano le novità introdotte due provvedimenti per la famiglia il nuovo dpcm con misure previste per contrastare la candelina di covid 19 in Italia da lunedì in tutto il paese si potrà scaricare usare il l’app immuni il Giuseppe Conte ha chiarito il percorso da seguire nei prossimi mesi in un colloquio con i giornalisti alla vigilia degli Stati Generali riportato da diversi quotidiani afferma di avere un piano per la ripartenza che prima deve essere presentato le sociale riprese inchiesta ripieni di Bergamo in merito alle zone rosse in Lombardia ribadisce oggi torni scienza e coscienza mega inoltre di voler fondare un proprio partito sarebbe folle dedicare anche un minimo di energia a questi pensiericoronavirus la panna mi esplode in America Latina soltanto in Brasile sarebbero 100 mila i casi in 3 giorni oltre un milione e mezzo di contagi le Brasile Reis è il paese con più casi oltre 840000 morti preoccupa il dato nelle ultime 72 ore 100.000 dicevamo i contatti torniamo in Italia la protezione civile ha reso noti i dati dell’ emergenza covid-19 nelle ultime ore il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 236142 con un incremento rispetto alle precedenti 24 ore di 379 casi E si torna a parlare di scuola piani e rientri ne parliamo con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico tutte le varie domande sui vari dubbi sul rispetto del protocollo di sicurezza e sull’interpretazione delle linee guida ministeriali per svolgere gli esami di stato in presenza Ancora una volta l’anno è presente al tavoloha sollevato alcuni ulteriori quesiti rispetto a quelli pervenuti per approfondire per fare in modo che poi questi esami inizia in sicurezza Quali sono i principali quesiti che se sono stati posti al tavolo Nazionale anche dopo la riunione dei tavoli regionali Innanzitutto il problema della sanificazione o del igenizzazione dell’Istituto ci sono due diverse potrebbero essere visibili ma ANIEF Ha ribadito che la sanificazione diversa quindi bisogna fare molta chiarezza su questo poi c’è un problema legato anche ai candidati per esempio gli alunni con disabilità certificata possono consiglio di classe lo decide essere sempre dalla tua vita sente e parla ad conferenza come alternativa Ma lì bisogna anche capire Comunque Quali sono gli insegnanti di sostegno che devono partecipare visto che ha fatto una lunga più di un insegnante di sostegno all’intera Per lo svolgimento appunto della prova e poi il problemapresentarsi 15 minuti prima e abbandonare della prova d’esame subito dopo da parte dei candidati degli alunni esami di maturità e pure questo bisogna stare molto attenti perché è tutto un problema sei uscita che deve essere gestito il mattino sicurezza è ancora è il Quali sono i dispositivi di protezione individuale è stato riferito che sia gli accompagnatori che gli alunni devono presentarsi con è una mascherina ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa