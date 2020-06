Ultime Notizie Roma del 12-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione per Roberta Frascarelli via Libera del CDM Al Family at tra i punti del ddl sostegno alle mamme lavoro agile per le donne abbiamo provato il CDM il Family Act per sostenere la genitorialità contratta la denatalità favorire la crescita di bambini e giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro soprattutto femminile devo a Bonetti e catalogo impegno per portare a Pineto questo importante provvedimento lo dice il premier Giuseppe Conte dopo lì con dei ministri c’è attesa per l’audizione prevista per oggi e del premier Conte sentito come persona informata sui fatti dal PM di Bergamo che da ieri sono a Roma per raccogliere le deposizioni degli esponenti di governo e dei tecnici che hanno lavorato al loro fianco nell’emergenza coronavirus in particolareavere la loro versione sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro vicenda su cui la magistratura acceso un faro per capire se istituire l’aspettava al governo alla Regione o se ci siano o meno responsabilità penali e se il non aver isolato i due comuni dove già dalla fine di febbraio e contatti erano cresciuti in maniera esponenziale sia stata una delle cause che ha portato al alto numero di morti in Val Seriana e nelle sue RSA altro tema di indagine Assieme a quello del caso dell’ospedale di Alzano da lunedì potrei essere scaricato tutto il territorio nazionale sarà operativa la app in uni la potete scaricare con sicurezza serenità tranquillità perché tutela la privacy ha una disciplina molto rigorosa non invaso gli spazi lo dice il premier Conte ho appena firmato il nuovo dpcm del 12 giugno riprendono gli eventi sportivi annuncia il premier dal 25 giugno possono riprendere gli sportamatoriali delle regioni ma anche il ministro dello Sport della Salute accertino che ricorre la compatibilità dello svolgimento con la situazione epidemiologica hanno superato la soglia del milione e mezzo di contagi da covid 19 in America Latina secondo quanto risulta da un conteggio dell’agenzia FB il paese più colpito il Brasile che ha superato i 100.000 casi e 40000 morti con un impressionante aumento di 100.000 contagi negli ultimi tre giorni una tratta di esseri umani che ha coinvolto come vittime giovani donne nigeriane al centro di un’operazione della polizia di Catania coordinata dalla locale procura Distrettuale ethenea arresti con l’operazione promiseland Sono in corso in ambito Nazionale nei confronti di un gruppo criminale specializzato nella lucrosa attività le indagini sono state avviate dalla squadra mobile della questura di Catania dopo lo sbarco di migranti avvenuto nel porto del Capoluogo Etneo il 7Aprile 2017 ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime anime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa