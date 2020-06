Ultime Notizie Roma del 12-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta ascarelli da lunedì potrà essere scaricata in tutto il territorio nazionale sarà operativa alla Pignone la potete scaricare con sicurezza serietà e tranquillità perché tutela la privacy ha una disciplina molto orgogliosa non invade gli spazi privati lo dice il premier Giuseppe Conte ho appena firmato un nuovo dpcm dal 12 giugno riprendono gli eventi sportivi annuncia il premier dal 25 giugno possono riprendere gli sport di contatto amatoriali se le regioni ma anche il ministro dello Sport della Salute accertino che ricorre la compatibilità dello svolgimento con la stazione Pignone oggi che fino al 14 luglio sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana lo prevede la bozza ancora suscettibile di modifichedpcm prepararsi alla seconda ondata dell’epidemia di covid 19 per alcuni esperti è inevitabile per altri è probabile ma la verità è che mancano dei modelli affidabili che permettano di prevederla e di capire quali caratteristiche potrei avere eppure non saperlo importante alla luce delle ripercussioni che un evento simile potrà avere tu la società e l’economia baci considerare i calcoli fatti dall’ocse che nelle sue prospettive economiche collega una eventuale secondo nata a un crollo del PIL italiano pari al 14% Nel 2020 prima di risalire la virgola 3% nel 2021 Donald Trump sarà il discorso per l’accettazione della nomination alla Casa Bianca a Jacksonville in Florida lo annunciato la presidente del comitato nazionale del partito repubblicano Ronald McDonald la Florida non solo a un posto speciale nel cuore del presidente come suo stato di residenza ma è cruciale nellaper la vittoria Nel 2020 ha dichiarato la convention si terrà invece a Charlotte North Carolina ma con un numero ridotto di delegati a causa della pandemia di coronavirus agenti della polizia penitenziaria sono saliti su un tetto del carcere di Santa Maria Capua Vetere Caserta per protestare contro le modalità adottate dalla polizia giudiziaria e dalla procura per inviare gli avvisi emessi nell’ambito di un indagine Su presunti messaggi verificati nella struttura carceraria lo scorso marzo in piena emergenza sanitaria la moglie di un detenuto Daniela Avitabile racconta quanto visto ieri Sono arrivata alle 7 c’erano parecchi carabinieri che fermavano le auto in arrivo al carcere Io sono stata fermata e mi hanno fatto passare mentre gli agenti li trattenevano per gli altri agenti della penitenziaria già dentro sono stati fatti uscire dalla struttura C’è stata molta attenzione quotazioni del petrolio in discesa sui timori di una possibileandate Chi è mica sul mercato after hours di New York continua la discesa dei prezzi con il grezzo o doubleyou Dai che passa di mano a 35,43 dollari al barile A fronte dei 3,34 bicchieri sera scende anche il brunch che perde ancora il 2,10% a 37,34 dollari al barile e Greta tutto grazie della dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa