Ultime Notizie Roma del 12-06-2020 ore 17:10

Che svolta oggi l'audizione del premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi con i PM di Bergamo il Presidente del Consiglio è stato sentito per circa 3 ore nell'ambito dell'indagine sulla zona rossa dalla PM Cristina Rota nel pomeriggio l'audizione del Ministro dell'Interno Luciana lamorgese alla quale seguita quella con il ministro della Salute Roberto Speranza Premeno ascoltato in procura non commento con parole mie ma con quelle del PM di Bergamo spettava al governo creare le zampe grosse la regione Lombardia non aveva alcuna responsabilità dice il leader della Lega Matteo Salvini 1 mia Ma teniamo ancora la stima di una meno 8 % per il PIL e naturalmente sappiamo che i rischi possono essere al ribasso Ma i dati di maggio e Aprile sono in linea con la stima in alcuni casi anche migliori l'ho detto il ministro dell'economia Robertodi prestiti garantiti alle piccole e medie imprese per oltre 11 miliardi moratoria per oltre due milioni di famiglie e la ministra Paola de Micheli ha confermato l'imminente costituzione della nuova Alitalia lo sviluppo degli obiettivi del piano industriale e la valutazione nel contesto di questo mandato di un eventuale integrazione della nuova Alitalia di alcuni asset Deal Italy tutti li Aggiungi una nota del Ministero dei Trasporti Al termine dell'incontro sulla Italy sindacati liquidatori della compagnia un'ultima notizia in chiusura non appena le interlocuzioni con il governo potranno dirsi concludi saremo disponibili per un confronto sul futuro dell' acciaio in Italia di come questo in un piano di sviluppo del territorio Tarantino lo scrive l'amministratore delegato di arcelormittal Italia Lucia Morselli in una lettera al presidente di Confindustria Taranto sarà una preziosa occasione sotto all'amministratore delegato per ribadire in un'ottica costruttiva che le attività dell'azienda non possono prescindere da un coinvolgimento

