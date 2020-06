Ultime Notizie Roma del 12-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano alla data del 31 maggio sono stati registrati circa 3600 casi di contagiati da covid 19 in più sul lavoro rispetto al monitoraggio precedente del 15 maggio e quanto emerge quarto report Nazionale sulle infezioni di origine professionale denunciate all’INAIL analisi per professioni Evidenzia la categoria dei tecnici della Salute come quella più coinvolta dai contagi.in 4% relativa infermieri il 71,7% dei contagiati solo donne in 28,3% uomini nell’aprile Crolla la produzione industriale in Europa meno 17,1 % nella zona euro e meno 17,3 nell’ue a 27 rispetto a marzo lo rende noto eurostat si tratta del più grande caldo mai registrato dall’inizio delle misurazioni mensili nettamente superiore in meno100 meno 4 selvati tra il 2008 e il 2009 durante la crisi finanziaria globale mentre la produzione industriale sia nell’ eurozona che nell’Unione Europea è crollata a livelli visti per l’ultima volta a metà degli anni 90 scrive l’istituto ora parliamo di ferie perché poco più della metà degli italiani il 51% ha deciso di andare in vacanza nei prossimi mesi ma solo il 5,5% già prenotato la Sicilia insieme a toscanaepuglia si colloca sul podio delle destinazioni più gettonate da chi ha dichiarato di trascorrere una vacanza in Italia il 92,3% e quanto emerge da un’indagine di demos Identikit del Turista post covid 19 per chi denuncia partire il 24,9% lo fa per timore e il 15,3% dichiara di non avere le possibilità economiche e tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa