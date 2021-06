Ultime Notizie Roma del 12-06-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano emergenza capito da lunedì oltre 40 milioni di Italiani saranno in Zanna Bianca l’Italia attualmente uno dei migliori dati europei sull’incidenza delle parole del ministro della Salute Roberto Speranza a margine di un incontro al Ministero sul tema della della sanità territoriale è un risultato incoraggiante che ci consente di guardare avanti con più fiducia dobbiamo insistere su questa strada con prudenza e gradualità Oggi più che mai occorre conservare le corrette abitudini per non vanificare i tanti sacrifici fatti Intanto è stato emanato dal Ministero della Salute la circolare di aggiornamento del parere del CTS sui vaccini a circolare firmata dal direttore della prevenzione del ministero Gianni Rezza In che il vaccino di astrazeneca viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni ciclo completo per persone che hanno ricevuto la prima dose e sono al di sotto dei 60 anni si leggedeve essere completato con una Seconda dose di vaccino paese o moderna da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose sono circa 900 mila gli italiani sotto i cantanti che hanno fatto la prima dose di vaccino con altra gente che ora dovranno effettuare ti chiamo con un altro vaccino Cambiamo argomento andiamo in Cornovaglia sono iniziati questa mattina i lavori della seconda giornata del vertice dei leader g7a presidenza britannica la presenza per l’Italia del premier Mario Draghi oggi tre sessioni dedicate sullo sfondo dell’obiettivo della ricostruzione post covid alla flessibilità la politica estera la politica sanitaria dei vaccini a quest’ultimo proposito è stato dato l’annuncio questa sera di un piano globale di contrasto coordinato te le prossime vendemmie che prevede Tra l’altro la riduzione da 300 a 100 giorni dei tempi per la ricerca e lo sviluppo di un vaccino è in programma questa sera poi a margine dei colloqui laterale del premier Mario Draghi con il presidente americano Joe biden lo confermano fonti italiane secondo le quali incontro in azienda alle 18:35 ora inglese lei 1935 in Italiaè tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa