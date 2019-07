Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco studio prosegui la guerra distanza tra la racchetta È Salvini la comandante della Sea Watch 3 presenterà oggi alla Procura di Roma una querela contro il Ministro dell’Interno per diffamazione e istigazione a delinquere chiedendo il sequestro delle pagine Facebook e Twitter del vicepremier ridicolo quindi posso usare solo i spiegarmi idrolizza Salvini sulle ali sicurezza scontro tra Fico e la lega che parla di problema politico è stato trovato positivo ad alcol e droga arrestato dopo che ieri a bordo di un Suv ha investito nel ragusano due bambini di 11-12 anni per poi fuggire l’incidente a Vittoria uno dei bimbi è morto sul colpo l’altro gravissimo a Roma una 55enne uccisa sulle strisce da un camion diretto al cantiere della metro C a Pescara un 56enne è morto dopo una lite per questioni di viabilità in caserma l’altro una BrentellaTorino per Milano La appendino si dice furiosa per una decisione degli organizzatori che danneggia la città ma attacca anche i colpi di ieri della sua maggioranza il vicesindaco Montanari accusati di autolesionismo e dichiarazione i sindacati riserva quindi qualche giorno per le valutazioni politiche del caso Trump attacca i principali social media accusandoli di discriminazione rimozione dei contenuti conservatori annuncia ordinando la mia amministrazione disco orario distruzione regolatorie legislativa per proteggere la libertà di espressione di presidenza americana Sarca poi libera la criptovaluta proposta da Facebook non sono soldi e se vogliono diventare una banca devono ottenere l’autorizzazione dice ma la magistratura deve fare il suo corso così con te sul caso lega Russia il PD chiede una commissione d’inchiesta e si scontra con la casellati che minimizza savoini intanto indagato a Milano con ipotesi di reato di corruzione internazionale multa da parte sua nega ogni ingerenza nella politica italiana la riforma della Giustizia verrà inviata legislativo di Palazzo Chigi stamattina nonieri Bonafede le elezioni in sistema verranno per sorteggio ha specificato il ministro della giustizia La legislazione in questi anni ha favorito i corrotti come la prescrizione secondo il guardasigilli ho girato spia verificherà la correttezza delle procedure che hanno fatto ieri alla morte di Vincent Lambert il 41enne tetraplegico simbolo in Francia della lotta per il fine vita i medici gli avevano sospeso Cure alimentazione giorni i genitori parlano di crimine di Stato sport in chiusura l’Inter ha trovato l’accordo col Cagliari per barella valutato 45 milioni Giorgia Tese le visite mediche Milano prima della firma del contratto Milan Fiorentina si incontreranno di Mall Oggi invece Suvereto chiesto di lasciare Viola Formula 1 a Silverstone oggi le prove libere del GP di Gran Bretagna Tour de France Ciccone maglia gialla Wimbledon oggi la semifinale Federer è l’ultima notizia buon proseguimento di scorta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa