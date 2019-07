Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio vedremo così Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se si può andare davanti al governo con il Movimento 5 stelle a tenere banco nel dibattito politico italiano e rischiare di creare nuove tensioni tra i giallo-verdi sono i presunti fondi russi alla Lega su cui la procura di Milano ha aperto un’inchiesta il PD ha chiesto l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta una richiesta bolla come ridicola dal Ministro dell’Interno ma sostenuto in parte dal Movimento 5 Stelle potevamo sia una commissione d’inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti associazioni e fondazioni collegate dal PD aspettiamo ancora i nomi dei componenti della commissione d’inchiesta sulle banche hanno detto Fonti del Movimento i nostri bilanci Sono pubblici trasparenti nessun problema hanno ribattuto fonti della Lega Matteo Salviniper il corpo della magistratura italiana e per le indagini in corso però se cercate Ruby a casa mia o nelle casse della Lega non li trovate il salone dell’auto lasciato per la Lombardia Dopo cinque edizioni la decisione annunciata dagli organizzatori all’effetto di una frustrata che scuote la politica cittadina della maggioranza del MoVimento 5 Stelle della città la sindaca Chiara appendino si dice furiosa per la visione del comitato organizzatore una scelta che danneggia la città che abbiamo ancora argomento a 4 giorni dalla scadenza del termine per presentare le offerte Atlantia rompe gli indugi ed ha mandato l’amministratore delegato approfondire la sostenibilità efficace del piano industriale relativa dall’Italia il consiglio di amministrazione della holding si legge in una nota prende atto dell’interesse per la violini ha dimostrato dalla controllata aeroporti di Roma dato mandato all’amministratore delegato Castellucci di approfondire la sostenibilità ed efficacia del piano industriale per il rilancio della compagnia cambiamo decisamente argomento come il mondo del gelato anche quellounisce innovazione tradizione Ecco la valorizzazione delle eccellenze una scommessa che si vince solo se si lavora Uniti il 6-7-8 settembre all’ippodromo Capannelle la nuova edizione 2019 che in questo nuovo anno vede anche la presenza dell’associazione italiana gelatieri Abbiamo ascoltato il segretario generale Claudio Pica italiana gelatieri partecipa molto volentieri a questo bellissimo evento pizza Days nei primi giorni di settembre in quanto unisce le eccellenze alimentari italiane gelato mancano gli spaghetti Però chissà Gelato Milano vincente e avremo tantissime sorprese da Guinness dei Primati e da tantissimi gusti di buon gelato artigianale italiano che fanno assaggiare i nostri amici ci verranno a trovare Nicolò barella all’Inter sono un passo la trattativa Si è sbloccata nelle ultime ore adesso per il trasferimento del centrocampista1996 e nerazzurri sembra mancare davvero poco E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto in linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa