Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale Gianluca presidente dell’ Associazione Lombardia Russia indagato dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sui presunti finanziamenti russi alla Lega La conferma arriva da fonti investigative cronaca un bambino morto uno Versa in gravissime condizioni all’ospedale di Catania dove è stato trasportato in elicottero è il bilancio della tragedia avvenuta nella serata di ieri a Vittoria nel ragusano dove fuori controllo a forte velocità ha travolto due bambini seduti sulla porta di casa tranciando loro gli arti inferiori L’auto ha quindi proseguito la sua folle corsa la politica è terminato con uno strappo il tavola Palazzo sull’autonomia regionale inutile sedersi a un tavolo che non funziona con persone che giorno prima che chiudono accordi e poi cambiano idea e fanno lo posso sottolineano Ponti leghiste 5 Stelle condannano il sud arretratezza trapela dalla Legadi andare avanti ritorna indietro commenta il carroccio la partita l’Italia 4 giorni dalla scadenza del termine per presentare le offerte Atlantia rompe gli indugi ha dato mandato all’amministratore delegato Giovanni Castellucci di Buffon dire la sostenibilità e l’efficacia del piano industriale relativa dall’Italia inclusa La compagine azionaria il team manageriale e gli opportuni e necessari interventi per un duraturo ed efficace rilancio della stessa riprendi la prossima riunione consiliare per le opportune valutazioni di eventuali connesse deliberazioni cambiamo decisamente argomento Villa il prossimo 13 luglio domani al casaloca il rock travolgente di Jessica Casula protagonista della serata evento organizzata ad Ariccia in provincia di Roma sentiamo l’artista la serata live non so se senti di sottofondo un po’ di musica perché sto qui nello studio con dei ragazzi a fare le ultime prove e siamo ben dicatat Io come al solitoenergia dell’amore per la musica Insomma che che mi spinge sempre a fare di meglio e di più insomma la cosa che amo fare nella vita sul regalare emozioni e di trasmettere quello che che io sento delle parole delle canzoni e delle note alla gente buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa