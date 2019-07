Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli questa volta l’attenzione sulla questione dei presunti fondi russi alla lega e mentre la procura di Milano apre un inchiesta nella quale risulta indagato anche il leghista Gianluca alzavo il confronto è atteso anche a livello politico si schiera con il leader del Carroccio Matteo Salvini il premier Giuseppe Conte nella vicenda dei fondi russi sulla quale la procura di Milano ha aperto un’inchiesta una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 23:50 di ieri tra le province di potenza e Salerno secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 21 km di profondità ed epicentro a 3 chilometri da Satriano di Lucania potenza e 9 km da Caggiano Salerno non si segnalano dannio cose è stato arrestato dalla polizia di stato per micidial stradale aggravato l’uomo che alla guida di un Suv e ieri sera ha travolto due cuginetti di 11 e 12 anni nel centro storico di Vittoria 1 bambini è morto sul colpo e l’altro è in gravissime condizioni l’investitore 4 NRG risultato positivo all’assunzione di droghe alcol squadra mobile di contenta anche una recensione di hotel offendere nessuno C’erano uno sfollagente telescopico è una mazza da baseball e cazzeggiare che erano con lui e che come l’autista sono fuggiti a Katia e volontariamente in questura spiegando di essere scappati per paura di essere aggrediti sono stati denunciati per omissione di soccorso Sto ordinando alla mia amministrazione di esplorare ogni soluzione regolatoria legislativa per proteggere i diritti alla libertà di espressione di tutti gli americani Speriamo di vedere più trasparenza più responsabilità è più libertà l’ho acquistato il presidente americano Donald Trump dopo averun incontro sui social media che questi ultimi discriminano le voci conservatrici on line con riferimento alle anticipazioni apparse sulla Stampa Atlantia comunica che il CDA della societario ieri Preso atto dell’interesse della società controllate aeroporti di Roma per una compagnia di bandiera competitive generatrice di traffico ha dato mandato al CEO Giovanni Castellucci via dire la sostenibilità efficacia del piano industriale relativa dall’Italia inclusa La compagine azionaria il team manageriale e gli opportuni e necessari interventi per un duratura efficacia di lancio ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa