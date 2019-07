Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli troppo tra cinque stelle e lega Alzavola Palazzo Chigi sull’autonomia inutile sederti a un cavolo che non funziona con persone che il giorno prima chiudono accordi e poi cambia idea e fanno lo posso sottolineano punti leghiste al vertice autonomia la lega ha proposto di inserire le gabbie salariali over Alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al centro-sud e per il 5 Stelle totalmente inaccettabile riferiscono Fonti del 5 stelle ma secondo interrotto Invece di andare avanti si torna indietro le tombe Teutonici aperte Ieri mattina sono state vuote riferirlo al Pietro Orlandi fratello di Emanuela scomparsa 36 anni fa davanti al campo santo Teutonico a Roma credo che si dovrà andare avanti e spero in una collaborazione onesta finchénon troverai Manuela È mio dovere cercare la verità afferma Pietro Orlandi e la ristrutturazione del vano trovato vuoto Sotto la tomba nel cimitero non era di 200 Anita lo sottolinea il fratello Emanuela spiegando che le pareti erano in cemento e non mi piace è stato arrestato dalla polizia di stato per omicidio stradale aggravato l’uomo che alla guida di un Suv ieri sera ha travolto due cuginetti di 11 12 anni nel centro storico di Vittoria uno dei bambini è morto sul colpo e l’altro è in gravissime condizioni l’investitore è un 34enne RG risultato positivo all’assunzione di droghe alcol la squadra degli contenta anche la detenzione di oggetti atti a offendere nessuno che c’erano uno sfollagente telescopico è una mazza da baseball una scossa di terremoto magnitudo 3.2 è stata registrata alle 23:50 di ieri tra le province di Potenza Salerno secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 21 km di profondità ed epicentro a 3 chilometriSatriano di Lucania potenza e 9 km da Teggiano Salerno non si segnalano danni a persone o cose Sto ordinando alla mia amministrazione di esplorare ogni soluzione regolatorie alla latina per proteggere i diritti alla libertà di espressione di tutti gli americani Speriamo di vedere più trasparenza più responsabilità e più libertà l’ho acquistato il presidente americano Donald Trump dopo aver usato un incontro sui social media che quest’ultimi discriminano le voci conservatrice on-line risolto il guasto tecnico su Twitter per un’ora circa collegandosi all’homepage del sito con la scritta abbiamo qualche problema tecnico grazie per la segnalazione risolveremo Il problema è tutto tornerà presto alla normalità ora il problema è stato risolto bere molte bibite potrebbe aumentare il rischio di cancro lo suggerisce uno studio servazione del centro di ricerca di epidemiologia e statistica della torba e insieme pubblicatoBritish Medical Journal studio ha coinvolto oltre 101000 persone tutte sane all’inizio della ricerca tutti i partecipanti hanno compilato dettagliati questionari alimentari e sono stati suddivisi in base al consumo di bibite di vario tipo bibite zuccherate succo di frutta al 100% bibite dietetiche con dolcificante artificiale il tutto Grazie della sezione vi diamo appuntamento alle Pro

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa