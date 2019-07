Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tavolini non era invitato dal Ministero dell’Interno né a Mosca nel ottobre 2018 nei a Villa Madama nel incontro bilaterale con l’ho detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini interpellato sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega riprendo sia la visita Mosca Salvini aggiunto che ne so cosa ci facesse al tavolo Chiedetelo a lui il leader della Lega spiegano che non c’è alcun problema rispetto alla costituzione di commissione di inchiesta sui finanziamenti ai partiti mi faccio neanche 78 dice non abbiamo nulla da nascondere Conte sottolinea non conosco savorini Ero a cena con Putin è solo per partecipa al forum Italia Russia nel pomeriggio non prova nulla l’inchiesta sulla presunta trattativa per un finanziamento milionario della Russia a favore della Lega pubblicata da sfida detto il portavoce di Putin e peskovdall’agenzia interfax andiamo in Francia alle due capitani della Sea Watch Carola Racket e Clank riceveranno una medaglia la massima onorificenza del comune di Parigi per avere trovato migranti in mare luce un comunicato del Municipio della capitale francese la medaglia vuole simboleggiare la modalità l’impegno di Parigi per il rispetto dei diritti umani e Valle due operatrici umanitarie tedesche ancora perseguite dalla giustizia italiana si legge perdonare motovedette comporta Premi il comune di precedentemente non altro di meglio da fare che premiare questi soggetti commenta il Ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini argomento sono spinti dal Consiglio di Stato ricorsi presentati dalle compagnie telefoniche Vodafone Wind Tre e Fastweb contro le decisioni del Tar relativa alle bollette telefoniche 28 giorni la decisione presa in camera di consiglio è respinto l’appello principale quello in via incidentale ed è stata depositata oggi le compagnie telefoniche che hanno applicato i rimborsi 28 giorni perfetto della decisione del Consiglio di Stato che ha respinto il loro appello dovranno oraridue giorni illegittimamente Rosy dalla giugno 2017 essere in chiusura Il Regno Unito rafforza la presenza militare della Royal Navy nel golfo sullo sfondo delle tensioni incrociati di questi giorni a colpi di sequestri e presunti tentativi di dirottare il petroliere annunciando l’invio del cacciatorpediniere a detta di salita la scorta di unità militari è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa