Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno diversi spiega il ministro dell’economia Tria all’assemblea della B mentre ora sono sfumati dubbi sul Italia e le governo conferma la volontà di mantenere il suo ruolo in Europa e poi che la spina sul film 2019 allo 0,2% reale resta valida la crescita dall’inizio dell’anno è soddisfacente il presidente della Abi patuelli sole Tanto lui è a definire meglio il concetto di aiuto di Stato nelle crisi bancarie secondo il governatore di bankitalia Visco e apprezzabile da discesa dello Spread Mauro è necessaria una strategia di lungo periodo che normalmente o passi per le forze dell’ordine o non si va allo staff può essere ragione di crisi lo dice il leader della Lega Matteo Salvini che va in pressing sul alleato del MoVimento 5 Stelle per il decreto sicurezza bis di danza Stella ti invitanoNon fare la vittima mentre secondo Fonti del Movimento Salvini usa le forze di polizia Intanto il presidente della Camera fico riammette gli emendamenti e leader 5 Stelle Di Maio annuncia di essere pronta incontra le forze di polizia Ok al ricorso del Ministero dell’Istruzione quando era avanti il concorso per il reclutamento di 2000 50 dirigenti scolastici annullato dal TAR del Lazio delibera arriva dal Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso del Miur la decisione del Tar del 2 luglio scorso aveva accolto il ricorso di alcuni candidati per incompatibilità di tre componenti delle sottocommissioni incaricate della valutazione delle prove scritte le ordinanze consentono ora al Ministero di espletare la prova orale e completare il reclutamento il ministro Bussetti afferma Procederemo ora Senza indugio con la pubblicazione della graduatoria e le assunzioni l’ultimo anno di chiusura la sezione disciplinare del CSM ha sospeso dalle funzioni e dallo stipendio il PM Romano Luca Palamara indagata Perugia per corruzione accogliendo la richiesta avanzata dal Procuratore Generale delstazione Palamara viene contestato di aver regalato i suoi doveri di magistrato per le vicende al centro dell’inchiesta di Perugia dove accusato di aver messo le tue funzioni di magistrato a disposizione dell’imprenditore un amico Fabrizio Centofanti in cambio di viaggi e regali e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa